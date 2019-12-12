Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı		 
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama		 
Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse ses çıkarmadı		 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gönüllü imam okul duvarlarını canlandırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Döngelli köyünde cami imam-hatipliği yapan 50 yaşındaki Nahit Açıksöz, okulların estetik ve sanatsal açıdan güzel duvarları olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile takdir topluyor.
 12 Aralık 2019 22:44
Yazdır
Gönüllü imam okul duvarlarını canlandırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Döngelli köyünde cami imam-hatipliği yapan 50 yaşındaki Nahit Açıksöz, okulların estetik ve sanatsal açıdan güzel duvarları olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile takdir topluyor.

Gönüllü olarak yaptığı suliet vektörel duvar boyama yada diğer adıyla İllüstrasyon çalışmaları Emine Sevil İmam-Hatip Lisesi duvarlarında sergileyen 30 yıllık imam olan Açıksöz gece gündüz demeden okul duvarlarını resimlerle süslüyor.

Yaptığı çalışmalardan oldukça keyif alan Açıksöz, "Suliet vektörel duvar boyama çalışmalarını gönüllü olarak yapıyorum. Hem sanat icra edip hemde öğrencilerin okul koridorlarında gezerken duvarlara bakıp ilham almalarını amaçlıyorum, çocukları rahatsız etmemek için olabildiğince gece yarısından sonra duvarlarda çalışma yaptım" ifadelerinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor
12 Aralık 2019 23:30		 Okulda şoke eden olay! 4'üncü kattan atladı!
12 Aralık 2019 21:51
Minik öğrenciler 'patili misafirleri' paylaşamıyor
12 Aralık 2019 20:50		 Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi
12 Aralık 2019 19:07
Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi
12 Aralık 2019 16:47		 Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor
11 Aralık 2019 19:54
Financial Times'ın sıralamasında Türkiye birincisi olan fakülte
11 Aralık 2019 18:41		 Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
11 Aralık 2019 07:39
Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı okula verildi
10 Aralık 2019 23:28		 Emekli Astsubay, köy okullarına kütüphane yaptırdı
10 Aralık 2019 22:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:36 - Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı23:30 - Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor23:24 - Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi23:22 - İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama23:20 - Özlem Zengin: ABD'nin kararı bizim için yok hükmündedir23:14 - İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak23:11 - Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık23:06 - Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini açıkladı23:01 - 'Türk milleti Kıbrıs'ta, Akdeniz'de ev sahibidir'22:56 - Trabzonspor'dan İsviçre'de buruk veda!
22:50 - 'Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı'22:44 - Gönüllü imam okul duvarlarını canlandırdı22:38 - İş bulamayan üniversite mezunu mantar yetiştiricisi oldu22:32 - Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti22:26 - TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı22:21 - En çok konuşulan yine dolar oldu22:16 - Eşinin darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor22:11 - Kurdukları sistem ile 800 bin kadını istihdam ediyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Belediyeden vatandaşlara küfürlü mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 3
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 4
shane larkin 1
yeni yıldan beklentiler 6
asgari ücret tespit komisyonu 1
yaban mersini 2
makarna 4
özlemek 2
nerelisin 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 20 teknisyen alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam