Trabzonspor'dan İsviçre'de buruk veda!
|12 Aralık 2019 22:56
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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, grubun son maçında Basel'e konuk oldu. Bordo mavililer, İsviçre'de Basel'e 2-0 mağlup oldu.
22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
72. dakikada Basel, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.
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