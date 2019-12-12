Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir?" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ile parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'a ittifak konusunda yeşil ışık yakan Karamollaoğlu, "Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir" dedi.

"YENİ PARTİLER TÜRK SİYASETİNE FAYDALI OLACAK"

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerin ittifaklar üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Böyle bir şey olacağını biliyordum. Yeni oluşum nasıl bir netice verir bilmiyorum ama Türk siyasi hayatı atık farklı bir tarzda şekillenecek. AK Parti, Sayın Erdoğan'la yola çıkan herkesi kaybetti. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Yeni den bir şekillenme oluyor. Ben özellikle bu noktada sayın Erdoğan'ın politikalarında da bir takım değişikliğe gideceğine inanıyorum." dedi.

YENİ PARTİLERLE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'a ittifak konusunda yeşil ışık yakan Temel Karamollaoğlu, "Biz son kongrede prensiplere ve ilkelere önem vereceğimizi açıkladık. Temel prensiplerde anlaşabilirsek bu ittifak genişler" dedi.