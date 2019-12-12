Özlem Zengin: ABD'nin kararı bizim için yok hükmündedir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul ettiğini hatırlatarak, "Amerikan emperyalizmini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bağımsızlık ruhuna nasıl sahipse, ülkemizin varoluşunu hangi değerlerle kazanmışsa bundan sonra aynı değerlerle buna sahip çıkacaktır. ABD emperyalizmine asla boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir soykırımın parçası değildir. ABD emperyalizminin aldığı bu kararı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili CHP'nin ortaya koyduğu fikirlere katıldıklarını belirterek, bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülbül, "Bunun teyit edilmesi halinde Meclis olarak inşallah hep birlikte bir tavır geliştirip ABD Senatosunun vermiş olduğu bu yanlı, taraflı, milletimize, tarihimize, ortak geçmişimize hakaret ve iftiraları teşkil edecek olan karara karşı hep birlikte hareket etmenin uygun olacağını bizler de düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bunun teyit edilebilmiş bir bilgi olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Şayet bu sözde Ermeni yasa tasarısı ABD Senatosundan çıkmışsa diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ifade ettiği gibi TBMM olarak ortak bir kınama kararı alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. Eğer ABD Senatosu böyle bir karar vermişse TBMM de ona layık olduğu cevabı verecektir diye umuyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgiye göre kararın Senatodan geçtiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız 29 Ekim 2019'da Temsilciler Meclisinden geçen bu karar karşısında Meclisimizde dört siyasi parti bir araya gelerek aslında bir ilki yaptık. Bu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dair hep beraber bir Meclis kararına imza attık ve açıkladık. Yine Dışişleri Bakanlığının biraz evvel verdiği bilgiye göre Senatodan geçen bu karar Başkan'ın onayına sunulmayan bir karar." dedi.

Siyasi partilerin bu konuda ortak bir fikir etrafında buluşmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Elbette siyasi parti grupları bir araya geliriz, ne yapacağımıza birlikte karar veririz. İnşallah uygun bir şekilde TBMM buna da bir cevap verecektir." diye konuştu.