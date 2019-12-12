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Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki okulların bahçelerinde geleneksel çocuk oyun alanları oluşturuluyor. Öğrenciler teneffüslerde büyüklerinin oynadığı oyunları öğrenip oynayacak.
 12 Aralık 2019 23:30
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Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki okulların bahçelerinde geleneksel çocuk oyun alanları oluşturuluyor. Öğrenciler teneffüslerde büyüklerinin oynadığı oyunları öğrenip oynayacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla oyun çizgileriyle donatılan okul bahçelerinde coşku, paylaşım ve dayanışma duygusu zirveye ulaşırken, çocukların en büyük ihtiyacı olan eğitimin ayrılmaz parçası olan oyunlar da farklı bir boyut kazanıyor. Çocuklar, 'yakan top', 'yağ satarım bal satarım', 'sek-sek', 'üç taş', "10'lu sek-sek', 'pusula', 'tombik', 'mendil kapmaca' ve 'yakan top' gibi geleneksel oyunları oynayarak, hem eğlenceli zaman geçirecek hem de ata yadigarı oyunları öğrenerek gelecek kuşaklara taşıyacak.

Geleneksel oyunları okul bahçelerine taşıyarak çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oyun çizgileri tamamlanan Mahmut Şahin Balarısı İlkokulunu ziyaret ederek, geleneksel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşayan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çınar, "İlçemizin farklı noktalarındaki bulunan okullarımızın daha güzel ve kaliteli ortamlarda eğitim hizmetleri vermeleri için imkanlarımız doğrultusunda katkı sağlamaya devam ediyoruz. İlklerin öncüsü olan, uyguladığı projelerle farkındalık oluşturan yerel bir yönetim olma hüviyetimize yakışan çok değerli bir özel bir projeyi okullarımız ve çocuklarımızla buluşturuyoruz. Eğitime destek hizmetlerimiz çerçevesinde; kuşaktan kuşağa aktarılan, her yönüyle özel ve değerli olan, büyükler tarafından her zaman yad edilen geleneksel oyunlarımızı miniklerle buluşturmak adına ilkokul bahçelerine yeni oyun alanları kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hem fiziksel ve kişisel gelişimlerine destek vermek hem de geleneksel oyunlarla tanışmalarına imkan tanımak adına başlattıkları bu uygulamayı havaların düzelmesiyle birlikte tüm ilkokullarda hayata geçirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Çınar, "Çocuklarımız farklı renklerle çizilen oyun sahasında bir yandan keyifli anlar yaşarken, diğer taraftan gelenekselleşen oyunlarımızdan olan sek sek, köşe kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım, körebe gibi oyunlarla tanışma fırsatı yakalıyorlar. Geleneksel oyunlarımız, çocuklarımızın kişisel ve zeka gelişimlerine ciddi katkıları vardır, bu oyunları oynayan çocukların derslerinde başarılı olma ihtimalleri de doğal olarak yükselecektir. Belediye olarak da aynı zamanda geleneksel oyunlarımızın gelecek kuşaklara taşınmasına da bu projeyle katkı sunmuş oluyoruz. Projemizin ilk kez uygulandığı Mahmut Şahin Balarısı İlkokulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızla geleneksel oyunlar oynayarak bizlerde bir nevi çocukluk yıllarımıza gittik. Miniklerle çocukluk yıllarımıza ait oyunların aynı heyecanını paylaşmak ve yaşamak bizim için tarif edilemez bir mutluluk oldu. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, en değerli varlıklarımız, onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımız sadece öğrenim dönemlerinde değil, tatil günlerinde de okul bahçelerinde ki oyun alanından faydalanabilecekler. Minik yavrularımızın kendilerini geliştirmeleri ve güzel bir hayata sahip olmaları için, geleneklerimiz en güzel öğrenmeleri ve kavramaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonrada bu gayretlerimizi artıracağız. Çocuklarımız ne kadar kendilerini geliştirirse Yeşilyurt'umuz da o denli gelişir ve büyür, bizlerde onların her zaman yanlarındayız ve desteklerimiz sürecektir. Projemize destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Müdürü Abdulkadir Akpolat ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, başlatılan projeden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Aile Birliği Yönetimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınıp öğrencilerle buluşmasını sağlamasından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
İhlas Haber Ajansı
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