Prof.Dr. Alkin: MB faizi 2020'de tek haneye indirebilir
|12 Aralık 2019 23:51
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Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın politika faizlerini 2 puanlık indirimle yüzde 12'ye çekmesini değerlendirdi. Merkez Bankası'nın kasım ayında bir toplantısı olmadığı için bütün gözlerin bugünkü toplantıya çevrildiğini hatırlatan Alkin, "Bir buçuk aydan bu yana da bu toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı konusunda spekülasyonlar yapıldı" dedi.
FAİZİ TEK HANEYE İNDİRME TEŞEBBÜSÜ
Kimi yorumcuların, özellikle Cumhurbaşkanı ve Ankara siyasetinin etkisiyle Merkez Bankası'nın politika faizlerini tek haneye indirme teşebbüsünde bulunacağını iddia ettiğini hatırlatan Alkin, şöyle konuştu: "Bugüne kadar ortalığı kırıp dökmeden hem büyümeye destek verip hem de finans kurumlarını rahatlatarak yola devam eden Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda korkutacak bir karar almayacağını düşünüyordum. Nitekim Merkez Bankası da bugünkü kararıyla kimseyi korkutmadı."
MB ENFLASYON VE BÜYÜMEDE İYİMSER
Emre Alkin Merkez Bankası'nın bu kararının ilerisi için ne anlama geldiğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Benim bu karardan çıkardığım bazı sonuçlar var. Merkez Bankası 2020 yılında fırsatını bulduğu anda faizleri tek haneye çekecek. Bu çok net gözüküyor. Diğer taraftan faiz kararıyla ilgili açıklamaları da Merkez Bankası'nın enflasyon ve büyüme konusundaki iyileşmeye dair bir beklentisi oluştuğunu gösteriyor."
İNDİRİM BEKLENENDEN BİRAZ FAZLA
Merkez Bankası'nın beklenenden biraz daha fazla faiz indirimi yaptığı ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, "Bunun korkulacak bir yan etkiye yol açacağını düşünmüyorum. Ancak söylediğim gibi, toplantı sayısını 2020'de 12'ye çıkardığı için politika faizlerini tek haneye indirme gayretinin süreceğini rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.
2020'DE ENFLASYONU GÖRÜP KARAR VERECEK
Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerini şöyle tamamladı:
"2019 yılında 'önden yüklemeli' şekilde, enflasyondaki düşüşü daha görmeden faiz indirimi yapan Merkez Bankası 2020 yılında bu kadar rahat davranmayacaktır. Toplantı sayısının artması da bize gösteriyor ki, MB bundan sonra enflasyondaki gelişmelere bakıp, ondan sonra faiz kararını verecek. Tekrar belirtmek isterim ki, MB'nin aldığı karar şok ya da sürpriz değil. Beklenenden biraz daha fazla faiz indirmiş olmasının piyasalar için bir yan etki oluşturacağını da düşünmüyorum."
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