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13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı.
 13 Aralık 2019 03:41
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13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

13 Aralık 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30977

ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, 633 sayılı Kanunun 5 inci ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri AKPOLAT ve Tahir TURAL atanmıştır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Kanunun 5 inci, 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜN AY görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker ÖZKAN görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Tayyib KADAK görevlendirilmiştir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat Halit DURCEYLAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Meryem KOŞAR ve Adem TÜRKYILMAZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Okan SÜLER, Selçuk Erdal GÜNAL ve Tunç ERSEVER atanmıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durmaz BAYRAKTAR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ekrem DİLER görevden alınmış ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına İzzet GÜVEN atanmıştır.

12 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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