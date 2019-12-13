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BES tasarrufta cazibe merkezi

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020'den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi. Ayhan Sincek, "BES, artık daha büyük gelişim ve büyümenin arifesinde" dedi.
 13 Aralık 2019 07:10
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BES tasarrufta cazibe merkezi

Bireysel Emeklilik Sistemi, kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar lira fon büyüklüğüne ve OKS ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye'de BES'in artık uzun vadeli tasarrufun çatısı olacağını aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak" diye konuştu.

DEVLET KATKISI BÜYÜK AVANTAJ

BES'de sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek şöyle devam etti, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22,5 civarında ki hala yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1,5'luk bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24'lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12'lere kadar inerken emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında."

GURBETTEKİ TÜRKLER DE KATILABİLİR

BES'te pek çok tasarruf enstrümanının da olduğuna dikkat çeken Sincek, "Katılımcılarımız bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yapabilir, fonlarını yıl içinde değiştirebilir" dedi. Avrupa'daki gurbetçilerimizin de BES'e dahil edilebileceğini belirten Sincek, "Dövizli emeklilik olabilir, yurt dışı gurbetçilerine yönelik çok ses getirebilecek ürünler kurgulanabilir. Faizsiz alternatiflerinin olmasının da çok büyük avantajı var. Bu alanda ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. 5-6 milyon gurbetçi birikimlerini BES yoluyla Türkiye'ye getirmiş olur. Hem Türkiye ekonomisine kaynak hem de vatandaşlarımıza ek bir kazanç olur" şeklinde konuştu.

KATKI PAYI ÖDEMELERİ YIL SONUNA KADAR

Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti: "Bilindiği gibi BES'te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25'ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla bu limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz."

SAĞLIKTA FAİZSİZ ALTERNATİF

Ayhan Sincek, yakın zamanda özel sağlık sigortaları da sunmaya başlayacaklarının müjdesini de verdi. Belli sigorta paketleri bulunduğunu aktaran Sincek, "Hali hazırda; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Yabancı Sağlık Sigortası ürünlerimiz mevcut. Kısa bir zaman dilimi içinde Özel Sağlık Sigortası da sunuyor olacağız. Var olan ürünlerimizle sağlık sigortalarında da güçlü bir faizsiz alternatif olabileceğini gösterdik. Ürün çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.
Yeni Şafak
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