Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı		 
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor		 
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı		 
Polis Koleji soruları operasyonunda 64 FETÖ gözaltısı		 
Kantin lobisi öğrencileri mağdur ediyor		 
Fili ateşle savuşturan asker Video		 
Gömüldükten sonra mezarlarından uyanan insanlar Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 ülkeye sağlık ofisi açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye gelen hasta sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi. Öncelikle Moskova, Azerbaycan ve Özbekistan'da sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedeflediklerini belirten Koca, "Önümüzdeki yıl bu sayıyı 20'ye tamamlayacağız" dedi
 13 Aralık 2019 07:16
Yazdır
20 ülkeye sağlık ofisi açılacak

Türkiye, sağlık alanında da dünyaya şifa oluyor. Sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen hasta sayısında yüzde 30'luk bir artışın yaşandığını söyledi. Geçen yıl Türkiye'ye 553 bin hastanın geldiğini hatırlatan Koca, "Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz" dedi. Bakan Koca, yurt dışından gelecek hasta için 2023 hedefini 1,5 milyon ve gelir olarak da 10 milyar dolar olarak açıkladı. Kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını dile getiren Koca, "2020 için 20 ülkeye, özelikle sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açacağız. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan'da olmak üzere ofisler kurulacak. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 20'ye tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.


HASTAYI VE HASTALIĞIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Türkiye'de tedavi olacak hastaların MR, tomografi gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini söyleyen Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini ifade etti. Koca, tanı merkezleri konusunda "Tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" bilgisini verdi.

YURT DIŞINA SAĞLIK MÜŞAVİRLERİ ATANACAK
Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de Almanya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Katar'ın olduğu 20 ülke belirledik. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak" dedi. Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim
13 Aralık 2019 10:02		 Suriyeliler için adres tespiti ve veri güncelleme çalışması yapılıyor
13 Aralık 2019 09:51
Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil maddeleri oylaması ertelendi
13 Aralık 2019 07:50		 Libya ile anlaşma BM'de
13 Aralık 2019 06:10
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Aralık 2019 03:45		 Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
13 Aralık 2019 03:44
TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki
13 Aralık 2019 00:54		 Dışişleri Bakanlığı: ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız
13 Aralık 2019 00:52
13 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
13 Aralık 2019 00:03		 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki
13 Aralık 2019 00:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti10:23 - 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek10:20 - Kadın doktorda 'ByLock' çıktı10:20 - Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı10:14 - Doğu'da 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı10:11 - Polis memurluğundan komiserliğe geçiş usülsüzlüğü operasyonu: 48 gözaltı10:09 - Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 26 gözaltı10:07 - SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı10:06 - Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur eski görevine atanmak zorunda mı?10:06 - Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8 arttı
10:05 - İzmir'de 'internet üzerinden taksi' uygulaması 2020'de başlıyor10:03 - Borsa, uzun bir aradan sonra 111 bini aştı10:02 - Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim09:52 - Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor09:51 - Suriyeliler için adres tespiti ve veri güncelleme çalışması yapılıyor09:45 - Tokat'taki FETÖ soruşturmasında, 15 şüpheli serbest bırakıldı09:43 - İstanbul merkezli FETÖ'nün adliye-cezaevi yapılanmasında 44 gözaltı09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis Koleji soruları operasyonunda 64 FETÖ gözaltısı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
Yüksek faturaya isyan eden köylülere: Beğenmiyorsan şehre taşın
Bisiklet otobanı geliyor
KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
şifre 4
terörist devlet 2
alican 1
özlemek 2
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
asgari ücret tespit komisyonu 1
detachment 1
yeni yıldan beklentiler 6
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam