20 ülkeye sağlık ofisi açılacak

Türkiye, sağlık alanında da dünyaya şifa oluyor. Sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen hasta sayısında yüzde 30'luk bir artışın yaşandığını söyledi. Geçen yıl Türkiye'ye 553 bin hastanın geldiğini hatırlatan Koca, "Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz" dedi. Bakan Koca, yurt dışından gelecek hasta için 2023 hedefini 1,5 milyon ve gelir olarak da 10 milyar dolar olarak açıkladı. Kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını dile getiren Koca, "2020 için 20 ülkeye, özelikle sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açacağız. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan'da olmak üzere ofisler kurulacak. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 20'ye tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



HASTAYI VE HASTALIĞIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Türkiye'de tedavi olacak hastaların MR, tomografi gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini söyleyen Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini ifade etti. Koca, tanı merkezleri konusunda "Tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" bilgisini verdi.

YURT DIŞINA SAĞLIK MÜŞAVİRLERİ ATANACAK

Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de Almanya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Katar'ın olduğu 20 ülke belirledik. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak" dedi. Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi.