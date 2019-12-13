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Bisiklet otobanı geliyor

Yeni imar planlarında bisiklet yollarına ve park istasyonlarına yer verilmesi mecburi olacak; bisiklet otobanları ve tünelleri yapılacak.
 13 Aralık 2019 07:19
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Bisiklet otobanı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, şehirlerdeki trafik probleminin çözümü için başlattığı Bisiklet Yolu Projesi'nde yeni bir döneme giriliyor. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni imar planlarında bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer vermeleri mecburi olacak. Ayrıca bisiklet yollarının aydınlatılmasında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Bisiklet yolları, belediye ve mücavir sınırları içerisinde hız sınırı 50 km/sa. olan taşıt yollarına bitişik olacak şekilde yolun sağında 60 santimetre ve gidiş istikametinde tek yönlü olarak uygulanacak. Bisiklet yolları toplu taşıma ağlarına bağlanacak.

Yeni dönemde bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri de imar planlarında yer alacak. Ulaşım, spor ve kültür turizmi gibi bisikletin yoğun olarak kullanılma potansiyeli olan yerlerde bisiklet otobanları oluşturulacak. Bisiklet otobanları, her iki yöne en az ikişer şeritli olmak üzere yapılacak. Diğer araçlar tarafından kullanılması yasaklanacak olan bisiklet otobanlarını, mecburi hallerde ambulans, itfaiye, emniyet ve yol bakım araçları kullanabilecek. Yayalara bile müsaade edilmeyecek.

MAVİ RENGE BOYANACAK

Bisiklet yollarının, taşıt yolu kavşak geçişleriyle örtüşen kesimleri uzun ömürlü ve kaydırmaz özellikte mavi renkli boya ile boyanacak. Yine, bisiklet yolunun sağında ve solunda 50 santimetrede kesikli beyaz çizgi kullanılacak. Mahalli yönetimler, üniversite kampüslerinde yurt ve eğitim binalarını birbirine bağlayacak şekilde bisiklet yolları planlayabilecek. Belediyeler, rüzgar, kar ve yağmurdan korunmak için bisiklet yollarında tüp geçit veya panel yapabilecek.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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