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Kantin lobisi öğrencileri mağdur ediyor

Okul logosu ile ölümlerin önüne geçmek için üç bakanlık protokol imzaladı ama kantinciler tepki gösterince geri adım atıldı.
 13 Aralık 2019 07:31
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Kantin lobisi öğrencileri mağdur ediyor

Ankara'da yedi yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı çikolatanın uç kısmının nefes borusuna takılması sonrası öldü. Diyarbakır'da da benzer bir üzücü haber geldi. Çikolatanın kapağı boğazına kaçan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Umut Bilgi hayatını kaybetti. Peş peşe ölümlerin yaşanması akıllara denetimsiz okul kantinlerini ve hayata geçirilemeyen Okul Gıdası logosunu getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında "Çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak" amacıyla okulların bünyesindeki kantin, kafeterya, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak gıdalar için "Okul Gıdası" logosu kullanılmasına karar verdi. Bu adımın ardından alınan ortak kararlar doğrultusunda Okul Gıdası logosu yapıştırılacak ürünler için çeşitli kriterler oluşturuldu. Hatta Bakanlık illere yazı bile gönderdi. 2 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında basın mensuplarının da katıldığı "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İş Birliği Protokolü" gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek" dedi. MEB'in 2016'da ilan ettiği kantinlerde satılacak ürünleri belirten genelgeye atıf da yapıyordu.

RAF ÖMRÜ KISALIRMIŞ!

Bu açıklamadan günler sonra "Kantinde yasak, markette serbest" diyen kantinciler karara karşı çıktı. Kantinciler yeni logo yönetmeliğinin ürünlerin raf ömrünün iki aya kadar düşeceğini savundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve kantinciler arasında bir takım görüşmeler gerçekleşti. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla düzenleme rafa kaldırılarak 7 Eylül 2020'ye uzatıldı. Veliler kantinlerin daha sık denetlemesi ve okul gıdası logosunun bir an önce hayata geçirilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

BU ERTELEME İLK DEĞİL

Kazalarla gündeme gelen okul servislerine ilişkin hazırlanan yönetmelik de ertelenmişti. 2017 yılında hazırlanan ve servislerin güvenli hale getirilmesini amaçlayan, yönetmelik 3 Eylül 2020'ye bırakılmıştı.

SİTE ERİŞİME KAPATILDI

Şırıngalı çikolatayı üreten firmalar ürünlerini tek tek raflardan toplamaya başladı. Tepkilerin odağındaki firma da eleştirilerin ardından web sitesini erişime kapattı.

'AVRUPA MODELİ' UYGULANMALI

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, ölümlerin ardından açıklama yaptı. Şahin "Yetkilileri ülke gerçeklerine uygun bir kantin yönetmeliği hazırlamaya, kantin işletmecisi üyelerimizi de mesleğin dönüşümüne ayak uydurmaya davet ediyorum. Bazı ürünlerin satışına kantinde yasak konulup bakkalda izin verilirse bütün kantinler kapatılsa dahi sonuç yine hüsran olur" dedi. Benzer duruma tepki gösteren uzmanlar şunu söyledi: Kantinde satışı yapılamayan gıdalar, okulun çevresinde yer alan belirli mesafedeki bakkal, fast food işletmesi ve büfelerde de satılmamalı. Bu ürünlerin, söz konusu işletmelerde satışına sınırlama getirilmeli. Avrupa'daki uygulama da bu şekilde. Bakkallar 365 gün açık, kantinler ise sadece 180 gün...

DUYURU HALEN RESMİ SİTEDE

Üç bakanlığın sosyal medya hesaplarında Okul Gıdası logosunun bu yıl uygulanacağına dair paylaşımlar halen duruyor. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığının resmi sitesinde 'Logo uygulaması ne zaman başlayacak' sorusunun karşılığında 'Logo uygulaması, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci yarısında; 16/9/2019 tarihinde başlayacaktır' cevabı yer alıyor.

Mahmut Özay
Türkiye
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