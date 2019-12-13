Aydın'a 5 yeni noterlik kuruldu
Aydın'a 5 yeni noterlik kuruldu
|13 Aralık 2019 08:04
|Yazdır
Adalet Bakanlığı'nın 21 Kasım'daki oluruyla, Aydın'ın 4 ilçesinde 5 yeni noterliğin kurulduğunu belirtildi.
Adalet Bakanlığı'nın 21 Kasım'daki oluruyla noterliklerin kurulması için yer tespit çalışmalarına başlandığını dile getiren açıklamada; "Aydın Efeler'de Aydın 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, Nazilli'de Nazilli 5. Noterliği unvanı ile 1 adet, Söke'de Söke 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, İncirliova'da İncirliova 3. ve 4. Noterliği unvanı ile 2 adet olmak üzere toplam 5 adet daha noterlik kurulmuştur. Halihazırda Noterliklerin kurulacağı yerleri belirlemek amacıyla adres tespit çalışmaları için bağlı Başsavcılıklara yazılar gönderildi. Nazilli'de kurulacak olan Nazilli 5. Noterliği, Sanayi bölgesinde olacak" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
13 Aralık 2019 09:52
|Bisiklet otobanı geliyor
13 Aralık 2019 07:19
|Emniyet Müdürü: Hesabını onlara soracağım
12 Aralık 2019 19:11
|Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı
12 Aralık 2019 18:57
|Bakanlıktan piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına yanıt
12 Aralık 2019 18:09
|Şırınga çikolata okul çevresindeki bakkallarda satılıyor
12 Aralık 2019 15:10
|Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi
12 Aralık 2019 13:42
|Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
12 Aralık 2019 13:34
|Ülke genelinde okul çevresi ve servis araçları denetlendi
12 Aralık 2019 12:00
|'Tedavi sonrası hastalığın seyrini takip edeceğiz'
12 Aralık 2019 11:23