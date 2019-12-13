Annesine kavuşan Cafer: 155'i arayıp polise teslim oldum
|13 Aralık 2019 08:21
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Terör örgütü tarafından 15 yaşında iken kaçırılan Cafer Ceylan, bir süre önce Suriye'de örgütün elinden kaçarak, HDP İl Binası önünde annesi Hatice Ceylan'a 4 yıl sonra kavuşmuştu. Ceylan, PKK/YPG'den nasıl kaçtığını polise anlattı, şunları söyledi:
* Beni önce Suriye kuzeyindeki Menbiç'e götürdüler. İdeolojik eğitim sonrası 1 yıl sonra Tel Abyad'a ve ardından "Suluk" diye tabir edilen bölgeye gönderdiler.
* Örgütün bize yapmış olduğu baskılardan çok sıkılmıştım, örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı. Sorun çıkardığım için de beni 20-25 günlük sürelerle farklı kamplara gönderdiler.
* Örgütün lojistik işlerinde çalıştım, örgüt üyeleri tarafından araç tahsis edilmişti. Kaçmak isteyen bir arkadaşla daha plan yaptık. Bir köylünün telefonunu kullanarak 155'i aradım. Her şeyi anlattım. Bir numara verdiler. 9 Aralık 2019'da araca yakıt alacağımızı söyleyerek ayrıldık. Numarayı aradım. Türkiye sınırlarında aracı bir köye bırakıp sınır kapısında teslim olduk.
Hüseyin Çakır
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