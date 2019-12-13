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Yüksek faturaya isyan eden köylülere: Beğenmiyorsan şehre taşın

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Silivri köylüleri yüzde 300-400 zamla gelen su faturalarına isyan etti. Zamma tepki gösteren çiftçilere İSKİ, 'beğenmiyorsanız şehre gidin' dedi
 13 Aralık 2019 08:20
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Yüksek faturaya isyan eden köylülere: Beğenmiyorsan şehre taşın

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre İBB'nın yaptığı su zamları Silivri'de köylüleri isyan ettirdi. Yolçatıköyü'nde hayvancılık ve çiftçilikle geçinen köylüler İBB'nin yaptığı zamlara direniyor. Gerekli belgeleri Silivri Belediyesi'ne gönderdiklerini belirten köyün muhtarı Samet Aktaş, "Başkan Volkan Yılmaz, İBB Meclisi'nde de konuştu zaten, sorun çözülür diye umut ediyoruz. Köylü olmasa bu sebzeleri nerden yiyecekler" diyerek sitem etti. Çiftçilerden 60 yaşındaki Mesut Keser ise, "Geçen ay kullandığım su ile bu ay kullandığım su miktarı aynı. Ama iki fatura arasındaki rakam dağlar kadar.

Silivri'ye kıvırcığı ben verirdim. Su parasını karşılamadığı için kıvırcık ekmeyeceğim artık. Eğer bu sorun çözülmezse, hayvancılığı da bırakacağım. Hayvanlar günde 200 litre su içse, 5 günde 1 ton yapar. Sanırım bu sorun çözülmezse hayvancılık da yapamayacağım" dedi. Köylü Ahmet Karakulak, hem su mağduru hem de İSKİ'den verilen cevap karşısında şaşkın; "Bizler köylü insanlarız, sebze, meyve, süt, yoğurt bizden çıkar. Bu zam nedir, nasıl bir zamdır ki hesap yaptığın zaman yüzde 300'lere 400'lere çıkıyor. Gelen fahiş fatura üzerine İSKİ 185'i aradım. Beni yönlendirdiler birilerine, neden bu kadar bu zam yapıldı dedim. 'Zammı beğenmiyorsan o zaman şehre taşınacaksın' diye cevap verdi. Bırak zammı artık saygı da kalmamış" diye konuştu.

Barış Sözal
Sabah
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