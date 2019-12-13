Türkiye, Muhammed Dahlan'ı kırmızı listeye aldı

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendi.

Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon liraya kadar ödül verilebilecek.

Dahlan'ın da arasında bulunduğu 4'ü kırmızı, 3'ü turuncu ve 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha listeye eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla listede kırmızı kategoride 221, mavi kategoride 103, yeşil kategoride 98, turuncu kategoride 196 ve gri kategoride 684 olmak üzere bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

- Ödül yönetmeliğindeki değişiklik

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadele Kanunu'nun "Ödüllendirme" başlıklı 19'uncu maddesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlandı, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığına bırakıldı.

Kanun değişikliğinin ardından geçen ay "30939 sayılı" yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Ödül yönetmeliğiyle üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı.

Yapılan değişiklikle, "kırmızı renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 10 milyon liraya, "mavi renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 3 milyon liraya, "yeşil renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 2 milyon liraya, "turuncu renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için bir milyon liraya, "gri renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için de 500 bin liraya kadar ödül verilebilecek.

Muhammed Dahlan kimdir?

Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan... Muhammed Dahlan kimdir? İşte Muhammed Dahlan'ın biyografisi

Muhammed Dahlan, 29 Eylül 1961'de Gazze Şeridi'nin güneyinde bir şehir olan Hanyunus'da fakir bir ailenin altı çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Gazze'de İslam Üniversitesi'nde okudu. İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'nde İngilizce alanında eğitim gördü. Ebu Fadi lakabıyla tanınan Dahlan, El Fetih'in gençlik hareketinin öncüleri arasında yer aldı.

Dahlan, 1981-1986 seneleri arasında İsrail tarafından 11 defa tutuklandı, 5 senelik süre zarfında ara ara hapishanelerde kaldı ve bu süreçte İbranice öğrendi. Hapishaneden çıkınca Gazze İslam Üniversitesi'nde okuyan Dahlan, İşletme bölümünden mezun oldu.

Dahlan, 1987 senesinde başlayan 1. Filistin İntifadasının önde gelen isimlerinden biri oldu. 1988 senesinde Ürdün'e sürgüne gönderilen Dahlan, bu dönemde Amman, Kahire ve Bağdat'a gitti. Sonrasında Libya ve Tunus'a geçerek buradaki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katıldı. Dahlan siyasi ve askeri eğitimini Tunus'da yaptı. 1993 Oslo Anlaşması gereği İsrail güvenlik güçlerinin yeniden konuşlanmasına ilişkin yürütülen güvenlik müzakerelerinde Filistin heyetinde yer aldı Muhammed Dahlan 1994 senesinde Filistin'e döndü.

Dahlan, 11 Kasım 2004'te Yaser Arafat'ın ölümünde Filistin yönetiminin başına geçebilecek 5 isimden biri olarak düşünüldü. İçişleri Bakanı olarak görev yapan Dahlan, Ariel Şaron tarafından 2000 senesi Kasım ayında Gazze'deki yerleşimcilere saldırmakla suçlandı ve ölümle tehdit edildi. 5 Kasım 2001'de Filistin Özerk Yönetimi'nin politikalarında tepki gösterip istifa etti fakat Yaser Arafat istifasını kabul etmedi.

Arafat bir kararneme ile kendisini Ulusal Güvenlik Müsteşarı olarak tayin etti fakat bir süre sonra bu görevden istifa etti. Bu durum Arafat ile arasını açtı. Daha sonra Mahmud Abbas tarafından Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

Dahlan, 2007 senesinde El Fetih adına Hamas ile Gazze Şeridi'nde bir güç mücadelesine girdi. Fakat mücadele sonucunda kaybeden taraf olarak El Fetih Gazze'den tamamen çekilmek zorunda kaldı. Hamas liderleri Gazze'deki hesaplaşmadan Dahlan'ı sorumlu tuttu.

Hamas'ın Gazze'deki askeri operasyonundan sonra Filistin'i terk etmek zorunda kaldı. Sağlık problemlerini bahane ederek Batı Şeria'dan ayrılan Dahlan, bazı Avrupa ülkelerinde kaldıktan sonra Kahire'ye döndü. Öte yandan Muhammed Dahlan hakkında zaman zaman çeşitli suçlamalar gündeme geldi.

Muhammed Dahlan evli ve üç çocuk babasıdır.