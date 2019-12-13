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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 13 Aralık 2019 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7820 5,7830
Avro 6,4600 6,4610
Sterlin 7,7690 7,8080
ANKARA
ABD Doları 5,7550 5,8150
Avro 6,4200 6,4900
Sterlin 7,6920 7,8440
Anadolu Ajansı
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