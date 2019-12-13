Tokat'taki FETÖ soruşturmasında, 15 şüpheli serbest bırakıldı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
|13 Aralık 2019 09:45
|Yazdır
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 ilde yakalanarak şehre getirilen, farklı meslek gruplarından 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
13 Aralık 2019 10:23
|Kadın doktorda 'ByLock' çıktı
13 Aralık 2019 10:20
|Doğu'da 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı
13 Aralık 2019 10:14
|Polis memurluğundan komiserliğe geçiş usülsüzlüğü operasyonu: 48 gözaltı
13 Aralık 2019 10:11
|Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 26 gözaltı
13 Aralık 2019 10:09
|İzmir'de 'internet üzerinden taksi' uygulaması 2020'de başlıyor
13 Aralık 2019 10:05
|İstanbul merkezli FETÖ'nün adliye-cezaevi yapılanmasında 44 gözaltı
13 Aralık 2019 09:43
|23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 09:35
|Türkiye, Muhammed Dahlan'ı kırmızı listeye aldı
13 Aralık 2019 09:10
|2020'de büyümenin yıldızı Türkiye
13 Aralık 2019 08:40