Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
|13 Aralık 2019 09:52
|Yazdır
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, nöbet tutulan bütün zırhlı kulübeleri kilitledi. Ayrıca kilit takılamayan nöbet noktalarına da kaynak yaparak kullanıma kapattı. Nöbet tutan polisler, günlerdir 12 saat boyunca soğuk havada ve yağmur altında görevlerini ifa etmeye devam ediyor.
Riskli bölgeler için üretilen ve her birine 100 bin TL para harcandığı tahmin edilen kurşun geçirmez kabinler, özellikle yüksek güvenlik gerektiren görev noktalarında (konsolosluk, valilik, kaymakamlık, adliye binaları, belediyeler vs.) polisler tarafından kullanılmaktadır.
Bu uygulamanın daha önce, Kars, Adana ve Balıkesir illerinde de uygulamadığı belirtiliyor.
Günlerdir bu konuda mağduriyet yaşayan Gaziantep polisi bu yanlış uygulamanın acilen kaldırılmasını istiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aydın'a 5 yeni noterlik kuruldu
13 Aralık 2019 08:04
|Bisiklet otobanı geliyor
13 Aralık 2019 07:19
|Emniyet Müdürü: Hesabını onlara soracağım
12 Aralık 2019 19:11
|Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı
12 Aralık 2019 18:57
|Bakanlıktan piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına yanıt
12 Aralık 2019 18:09
|Şırınga çikolata okul çevresindeki bakkallarda satılıyor
12 Aralık 2019 15:10
|Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi
12 Aralık 2019 13:42
|Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
12 Aralık 2019 13:34
|Ülke genelinde okul çevresi ve servis araçları denetlendi
12 Aralık 2019 12:00
|'Tedavi sonrası hastalığın seyrini takip edeceğiz'
12 Aralık 2019 11:23