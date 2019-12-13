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Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.
 13 Aralık 2019 10:02
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Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz? sorusuna "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim." dedi.

'Mümkün olduğu kadar AK Parti demeye gayret ettim; bize İP denmesi hakaret şeklindedir'
Parti ismine kısaltma yapılarak hakaret edilmesine ise sert tepki gösteren Akşener, 'İyi Parti'ye İP denilmesiyle ben bir şey hissetmiyorum. Fakat bu İP sözünü, 'ipli, ipsiz' şeklinde hakaret etmek amacıyla kullanıyorlar. Onu görüyorsunuz zaten. Hakaret etmek, aşağılamak, küçümsemek için söylüyorlar. Bu sözü söyleyen ister siyasetçi olsun istersen sıradan bir vatandaş olsun o çemkiren yüz ifadesiyle, o çirkinleşen ağız ifadesiyle 5 milyon insana hakaret ediyorlar. Bizim 24 Haziran'da aldığımız oy 5 milyon. AKP denmesinde bir hakaret yoktu. AK Parti denmesinde bir algı yaratma vardı. AKP denmesinde bir hakaret unsuru yoktu, bu kısaltılmış haliydi. Mümkün olduğu kadar ben de hep AK Parti demeye gayret etmişimdir. MHP'de görev yaparken de sayın Devlet Bahçeli'nin ısrarla AKP demesine rağmen AK Parti demeye gayret ederdik biz. Bizde ise İyi Parti olarak tescil alınmıştır. Burada 'İP' denmesi hakaret şeklindedir. Bu şekilde hakaretvari söyleyenleri de bizim seçmenimiz asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gül'ün aday çıkarılma önerisine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben hala Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum demokrasiye çok büyük bir katkıda bulunmuştur. Meral Hanım hiç 100 bin imza ile uğraşmayın biz sizi aday olarak gösterelim dediler. Hayır dedim, o arkadaşlarımız rencide olmasın diye 100 bin imza topladık. O milletvekili arkadaşlarımızı başka bir sözle muhatap etmemek için. Hepsine ölünceye dek tek tek teşekkür edeceğim. Sayın Erdoğan'ı iyi tanıdığım için İyi Parti, Saadet Partisi Demokrat Parti adayı olabilir mi Sayın Gül diye bir fikir uçuşması yaptık. Sonuç olarak CHP'nin diğerlerinin ortak adayı olarak Sayın Gül öne aldığı için ayrı ayrı adaylarla çıktı. Karamollaoğlu aday oldu, ben aday oldum, İnce aday oldu, HDP başka bir aday çıkardı, böyle bir sistem çıktı."

'Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?'

"Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Pek çok insan size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK'nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için 'seçime girebilir' dendi. Canımız o kadar yanık ki, bireysel olarak biliyoruz onu. Sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak evet derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu."
Memurlar.Net
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