İzmir'de 'internet üzerinden taksi' uygulaması 2020'de başlıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistemin yeni yılda devreye alınacağını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada bir yılı aşkın süredir test edilen "EnTaksi İzmir" uygulaması aracılığıyla taksilerin akıllı cihazlarla internet üzerinden erişime açık hale getirildiği, İzmir Ulaşım Merkezi'nde de test edilen uygulamanın yeni yılda düzenlenecek törenle uygulamaya konulacağı belirtildi.

Çağrı yapana en yakın taksinin yönlendirileceği sistemde araç ve sürücüsüyle ilgili bilgilere ulaşılabileceği, sürücü hakkında yapılan yorumların okunabileceği, kullanıcının istemesi halinde başka taksi talep edebileceği aktarıldı.

Kullanıcının gideceği mesafeye göre ödeyeceği yaklaşık ücreti önceden görebileceği yeni sistemde, kredi kartıyla ödeme olanağının da getirildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oda Başkanı Celil Anık, İzmir taksilerinin 2020'ye dijital devrimle gireceğini ifade etti.

Taksi hizmetlerinde akıllı teknolojiyi kullanmak için uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Anık, "Bu sözü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. İzmir'deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Bu sistemle esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz."