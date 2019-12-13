Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8 arttı
Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 2,8 arttı.
|13 Aralık 2019 10:06
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