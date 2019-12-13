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SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı

Yüksek maaş alanların asgari ücretli gösterilmesinin artması üzerine SGK, işverenlere yazı göndererek bildirimleri düzeltmelerini istedi
 13 Aralık 2019 10:07
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SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 14.4 milyon çalışanın yaklaşık yüzde 43'ünü asgari ücretli çalışanlar oluşturuyor. Kamunun asgari ücretli çalışan sayısı konusunda net bir açıklaması olmaması nedeniyle bazı uzmanlar bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığını ifade ediyor. Asgari ücretli işçi ile birlikte kayıt dışı çalışanların sayısı da ciddi şekilde artıyor. TÜİK verilerine göre, kayıt dışı istihdam oranı bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 33.1'den yüzde 36.1'e çıktı. Böylece Ağustos 2019 itibarıyla istihdam edilen toplam 28.5 milyon kişinin 10.3 milyonunu kayıtdışı çalışanlar oluşturdu.

Hem asgari ücretle hem de kayıt dışı çalışanların oranının artması üzerine SGK işverenleri uyardı. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, işverenlere SGK tarafından gönderilen yazıda, prime esas kazançlardaki eksik bildirimin de tıpkı sigortasız çalıştırma gibi kayıtdışılık olarak değerlendirildiği belirtildi. Doktor, mühendis, avukat ve futbolcu gibi mesleki grupların daha yüksek ücret aldıklarının ifade edildiği SGK yazısında, bunlarla ilgili tespitlerin ve denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Sözcü yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, bozulan göstergeler nedeniyle SGK'nın işverenleri uyardığını ve buradan gelir artırmak istediğini söyledi. "Maliyeti artan işveren asgari ücrete yüklendi" diyen Türkmen, çalışan üzerindeki vergi yükünün işveren için ağır olduğuna dikkat çekerek, ücret maliyetleri içinde "vergi takozu" olarak tanımlanan vergi ve sigorta primi maliyet oranının yüzde 38.9 olduğunu, bir asgari ücretlinin işverene maliyetinin 3 bin 500 TL'ye ulaştığını kaydetti.

Vergi yükü azaltılmalı

SGK'nın gönderdiği yazı ile işverenlere "durumunuzu biliyorum" mesajını verdiğini anlatan Türkmen, denetimlerde ilk önce işverenlere uyarı yapıldığını, gerekli düzeltmeler yapılmaması durumunda ise ceza kesildiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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