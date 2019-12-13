Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 26 gözaltı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
|13 Aralık 2019 10:09
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