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Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 26 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
 13 Aralık 2019 10:09
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Balıkesir'de adliye ve cezaevi yapılanmasında 26 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Anadolu Ajansı
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