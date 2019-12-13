Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Formasyon programı açan üniversiteler arasına Muş Alparslan Üniversitesi de katıldı
|13 Aralık 2019 10:20
|Yazdır
MEB'in formasyon konusunda net bir belirleme yapmaması nedeniyle, üniversiteler formasyon programı düzenlemeye devam ediyor.
Formasyon programı açan üniversiteler arasına Muş Alparslan Üniversitesi de katıldı.
Üniversite, programa kayıt için 2054 TL ücret talep ediyor.
Üniversitenin formasyon programını görmek için tıklayınız.
http://www.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=6179
Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi, 11/12/2019 tarihinde internet sitesinden yaptığı açıklamada, formasyon kursu düzenlemeyi planladığını açıklamıştır.
15 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|O okulun yöneticileri açığa alındı
11 Aralık 2019 16:11
|Yusuf Büyük vekaleten yürüttüğü görevi devretti
11 Aralık 2019 13:09
|MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek
10 Aralık 2019 09:39
|MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
10 Aralık 2019 01:00
|MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'
09 Aralık 2019 18:57
|Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı
09 Aralık 2019 17:28
|'PISA sonuçları eğitimde kaliteli büyümeye işaret ediyor'
05 Aralık 2019 18:34
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
05 Aralık 2019 13:55
|BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları
05 Aralık 2019 12:26
|Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı
04 Aralık 2019 16:21