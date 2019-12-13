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Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı

Formasyon programı açan üniversiteler arasına Muş Alparslan Üniversitesi de katıldı
 13 Aralık 2019 10:20
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Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı

MEB'in formasyon konusunda net bir belirleme yapmaması nedeniyle, üniversiteler formasyon programı düzenlemeye devam ediyor.

Formasyon programı açan üniversiteler arasına Muş Alparslan Üniversitesi de katıldı.

Üniversite, programa kayıt için 2054 TL ücret talep ediyor.

Üniversitenin formasyon programını görmek için tıklayınız.
http://www.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=6179

Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi, 11/12/2019 tarihinde internet sitesinden yaptığı açıklamada, formasyon kursu düzenlemeyi planladığını açıklamıştır.
Memurlar.Net
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