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Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda okul müdürünün öğretmenlerle sürekli sorun yaşamasını protesto eden veliler ve öğrenciler, okul önünde eylem yaptı.
 13 Aralık 2019 10:26
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Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti

Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'nin haberine göre, İstanbul Sancaktepe'deki Perran Kutman İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve velileri, okul müdürünü protesto etti.

VELİLER, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR
Müdürün okulda görevli öğretmenlerle sürekli sorun yaşadığı ve öğretmenlerin müdürün bu tutumu nedeniyle sürekli tayinlerini istediğini öne süren öğrenci velileri, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.

"MÜDÜR İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Okul önünde toplanan "Temiz bir okul istiyoruz", "Mobbingci müdür istemiyoruz" şeklinde pankartlar açan öğrenci velileri, "Müdür istifa" sloganları attı. Okul önünde müdürü protesto eden öğrenci velilerinden biri "Sadece öğretmenlerimiz değil, bizler de ilçe milli eğitim müdürlüğüne sayısız şikayet dilekçesi verdik. Ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Yetkililer duysun sesimizi. Bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH TACİZE UĞRARSIN"
Öte yandan ismini açıklamak istemeyen öğretmenlerden biri de yakın zamanda okul müdürüyle bir tartışma yaşadığını belirterek "Bana 'İnşallah tacize uğrarsın' şeklinde hakarette bulundu" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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