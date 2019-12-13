Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 100'ü taburcu edildi
|13 Aralık 2019 10:35
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Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 100'ü taburcu edildi.
Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda dün sabah saatlerinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Çorum merkezdeki hastanelere kaldırılan 100 öğrencinin tedavisi tamamlandı.
Öğrenciler gerekli kontrol ve işlemlerin ardından hastanelerden taburcu edildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 3 öğrenci bulunduğu, onların da gün içinde taburcu edilmesinin planlandığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Şu anda hastanemizde 2'si yoğun bakım servisinde, biri de yataklı serviste 3 öğrencimiz bulunuyor. Bunların dışında diğer tüm öğrencilerimiz taburcu edildi. Yoğun bakımdaki öğrencilerimizi de birkaç saat içinde normal servise alacağız. Sağlık durumları şu an için iyi. Gerekli tetkiklerin ardından 3 öğrencimizi de öğleden sonra taburcu edeceğiz." diye konuştu.
- Olay
Osmancık ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrenci ile 2 öğretmen, dün saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmiş, 105 kişi ambulanslarla Osmancık ve Çorum'daki hastanelere kaldırılmıştı.
Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 2 öğretmen ve öğrencilerden bazıları, Osmancık ve Çorum'daki hastanelerden taburcu edilmişti.
Olayın ardından Çorum Valiliğince idari, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatılmıştı.
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