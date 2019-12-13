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Adalet Bakanı: Senatonun kararı milletimiz açısından yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir.'
 13 Aralık 2019 10:39
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Adalet Bakanı: Senatonun kararı milletimiz açısından yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararına ilişkin, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

Bakan Gül, Van'da gerçekleştirilen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.

"ABD Senatosunda alınan karar ülkemiz ve milletimiz açısından yok hükmündedir." diyen Gül, "Tarihin siyasallaştırılması hukukun siyasallaştırılması hiçbir ülkeye bir yarar getirmez. 1915'te yaşandığı iddia edilen tüm olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü belgeyi, her türlü arşivimizi açmaya hazır olduğumuzu en üst düzeyde defalarca dile getirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin bu konuda bilim adamlarıyla yapılacak her türlü bilimsel toplantıya, çalışmaya ülke olarak büyük bir özgüvenle açık olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kendi kararlılığı ve bekasıyla ilgili atmış olduğu her adımda bu 1915 olaylarının bir sopa gibi gösterilmesine bu ülkenin karnı toktur. Bizim için hiçbir şekilde anlamı olmayan bu kararı hukuki, siyasi ve tarihsel olarak tanımıyoruz. Bu konuda bilim adamlarıyla yapılacak her türlü bilimsel toplantıya, çalışmaya ülke olarak büyük bir öz güvenle açık olduğumuzu defalarca ifade ettik, yine ifade ederiz. Bu coğrafyada esaret altına girmemiş ve hiçbir toplumu hegemonyasına, hiçbir toplumu soykırım gibi asla kabul edilemeyecek bir tutum davranış içerisine almayan tek millet Türk milletidir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Birilerinin karanlık tarihleri kirli elleriyle kanlı elleriyle ülkemize söz söylemeye, ülkemizle ilgili karar almaya kimsenin hakkı yoktur."
Anadolu Ajansı
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