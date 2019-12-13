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AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz

Anayasa Mahkemesi, üst düzey bir kamu görevlisine FETÖ/PDY üyesi şeklinde ağır eleştiriler getiren gazete yazarına verilen Hakaret cezasını Anayasa'ya aykırı buldu.
 13 Aralık 2019 10:50
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AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz

Dava konusu olayda; iki farklı gazeteci tarafından Adıyaman Üniversitesi eski Rektörü hakkında 15 Ekim 2014 tarihinde "Seçimler Yaklaştı 'Paralelci' Rektör Hükümete Yanaştı" ile 16 Şubat 2015 tarihinde "Adıyaman Veteriner Tıp Fakültesi" başlıklı iki haber yapılmıştır.

Bu haberler üzerine eski Rektör gazeteciler hakkında şikayette bulunmuştur. Yargılamayı yapan Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gazeteciler hakkında Hakaret suçundan hüküm verilmiş, verilen hükümler adli para cezasına dönüştürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

2. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, gazetecilerin yazılarında kullandığı "Paralelci Rektör" ifadesini hakaret suçu kapsamında saymıştır. Gazetecilerin itirazı üzerine dava kesin olarak reddedilmiştir.

Bu doğrultuda, gazeteciler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Anayasa Mahkemesi kararında özetle;

1- Rektör hakkında kullanılan "Paralelci" ifadesinin gazete yazısının tamamının ışığı altında ve özellikle hedef aldığı kişi ile başvurucunun konumu ve söylenme şekli bağlamında incelenmesi gerektiği,

2- Adıyaman'da üst düzey bir kamu görevinde olan eski Rektörün aynı ilde gazetecilik yapan başvurucuların sıkı ve yakın denetimi olmasının tabii olduğu, eleştirilen hedefinde olan eski Rektörün kamusal bir görev üstlendiği için eleştiri sınırlarının sade bir vatandaşa nazaran daha geniş olduğu, bu sebeplerle eski rektörün kendisine yönelik gelen eleştirilere diğer vatandaşlara kıyasla daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiği,

3- Haberlerde eski rektörün 2014 yılı öncesi dönemde PDY'ye mensup olan kişileri üniversitelerde görevlendirdiği, kayırmacı bir tavır sergilediği ve belirtilen yapı içerisinde yer almayanlara baskı uyguladığının iddia edildiği, bu iddiaların eski rektörün yürüttüğü kamu görevine ilişkin olduğu, bu anlamda yapılan haberlerin kamuoyunu ilgilendiren bir konuda yapılan tartışmanın bir parçası olduğu, bu bağlamda bir haber veya yazının kamuyu bilgilendirme değeri ne kadar yüksek ise kişinin söz konusu haber veya makalenin yayımlanmasına o kadar boyun eğmesi gerektiği,

4- Yazının yayımlandığı dönemde Adıyaman Üniversitesi Rektörü olan müştekinin kamu görevine yönelik olarak kaleme alınan ve ağır eleştiri içeren haberleri yapan başvurucuların adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesi, bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebileceği,

Gerekçelerden dolayı başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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