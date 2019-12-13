Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek		 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"Kayseri İş Dünyası Buluşması" kapsamında Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, geçen 1,5 yılda çok çetin süreçten geçtiklerini söyledi.

Tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldıkları bu süreci hep birlikte çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktıklarını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin diye ümitle bekleyen çok kesim var. Bunlar üzüldü; üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına, Kayseri'ye güvenen kazandı. Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkesine, milletine, ülkesinin insan kaynağına, yatırımcısına inananlar kazanmaya devam edecek." diye konuştu.

Albayrak, 2019'un sonuna geldiklerinde güncel verilerin, öncü göstergelerin, ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve artık değişim için zamanın geldiğinin ipuçlarını 2020 yılı ile verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyon şeytan üçgenine, buraya sıkışıp kalacağını ve bu manada Türkiye'nin bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşme ile yüzde 24'lerden başlayan, tam bir yıl önce, TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45'ler, eylül, ekim aylarında bunları gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9'lara, 10'lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, yöneticimizin gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz."

- "Faiz baskısını bertaraf ettik"

Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer şekilde ciddi iyileşme yakalandığını ifade eden Albayrak, enflasyonla mücadelenin başarısının piyasalardaki güçlü toparlanma ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin iyileşmesiyle faizlerde de ciddi bir indirimin beraberinde geldiğini gördüklerini anlattı.

Bakan Albayrak, daha dün Merkez Bankasının en son toplantısında aldığı kararla politika faizlerinde 200 baz puanlı bir indirime daha gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylece sadece son 5 ayda temmuz ayından itibaren bakıyoruz, ağustos ayı ile son 5 ayda, 4 toplantıda, 1200 puan indirim sağlanmış bulunuyor. Yani çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Ne oldu 15 aydır, birileri felaket tellallığı yaptı, 'faizler inerse kur uçacak, faizler inerse dolar 10'ları bulacak' diyenler oldu. Ağustos 2018'den beri atmış olduğumuz bu adımların, uyguladığımız programların her geçen gün güzel, hayırlı neticelerini almaya başladık. Bir kez daha korkutmaya, ülkemizin para birimi üzerinden güvensizlik oluşturmaya çalışanların kaybettiği, esnafımızın, KOBİ'mizin, sanayicimizin kazandığı bir resme şahit olduk. Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Yüzde 40'ların telaffuz edildiği bir dönemin ardından bu adımlarla faizler de 11-12'leri yavaş yavaş görmeye başladık. Gerek Merkez Bankasının gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik."

Kamu bankalarının bugünler için var olduğunu ve bir dönem "kamu bankalarını hepsini özelleştirelim" denildiğini anımsatan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız karşı çıkmıştı. İyi ki de karşı çıkmış. Son 3-5 yılda yaşanan süreçte kamu bankalarının piyasa yapıcı, yerli ekonominin, reel sektörün yanında duran pozisyonu olmasaydı belki çok daha ağır sıkıntılı süreçlerden geçerdik." dedi.

- "En kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız"

Albayrak, dün Merkez Bankasının piyasaların önünü açan faiz indirim kararından sonra bugün Kayseri'de bir güzel haberi daha paylaşmak istediğini müjdeleyerek, şunları söyledi:

"Malum ekim kararından sonra Malatya'da, kamu bankalarımız ile güzel bir iletişim içerisinde faiz oranlarını yüzde 11 ile 13,5 reytingine göre indirdiğimizle ilgili kararı paylaşmıştık. Yolda gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dedikler ki faizler düşüyor, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları, kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Nitekim bugün yolda konuştuk ve inşallah kamu bankalarımız hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 dönemi kamu bankalarının görev zararları 30 milyar, 40 milyar, şimdi kamu bankalarımız hem kamu zararı yapmıyor kar ediyor hem de iyileşmelerini reel sektöre yansıtacak. Bu manada baktığımızda ne yaparız dedik, inşallah bu 11-13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, 'inşallah önümüzdeki yıl tek haneli faizleri göreceğiz.' dedi. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. "