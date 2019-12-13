6 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
|13 Aralık 2019 11:18
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Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütü kurarak sigorta dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 44 zanlı yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
Ekip, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri takibe aldı.
Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edildi.
Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda zanlılardan 44'ü yakalandı.
Ekip, 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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