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AYM'den, 13 adet sicil notu iptal edilen memur için önemli karar

İBB'de çalışan bir memur, 1995 ila 2008 arasındaki 13 adet sicil notunun iptali için dava açmıştır. İdare mahkemesi davacı lehine karar vermiş, Danıştay da kararı onamıştır.
 13 Aralık 2019 11:26
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AYM'den, 13 adet sicil notu iptal edilen memur için önemli karar

İBB'deki memur, mahkeme kararları sonrasında kendisine yeni sicil notu verilmesini istemiş, idare ise "fiili olarak geriye doğru sicil notu verilmesinin" mümkün olmaması nedeniyle talebi reddetmiştir. Memur bu kez mahkeme kararının uygulanmadığı gerekçesiyle Savcılığa başvurmuş, Savcılık ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetmiş, Savcılığın kararına yapılan itiraz da İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinde reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında incelediği dosyada, memurun, idarenin hukuka aykırı işlemleri veya uygulanmayan yargı kararı nedeniyle uğranılan zarar için, tam yargı davası açarak takip etmesi gerektiğini belirtmiş, bu konuda bir tazminat davası açılmamış olduğu için de, kanun yolunun tüketilmemiş olması gerekçesiyle hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.

Karar gerekçesine şu ifadeler yer almıştır:

"Bununla birlikte başvurucunun ihlal iddiasına konu ettiği temel husus, iptal edilen hukuka aykırı sicil notları dolayısıyla mesleki ilerleme sağlayamamış ve özlük hakları yönünden geri kalmış oluşu nedeniyle uğradığı zarardır. Bir başka ifadeyle başvurucu, iptal kararının uygulanması ile elde edilecek yeni sicil notlarının getireceği olası mesleki ilerlemeyi/özlük haklarındaki iyileşmeyi elde edememiş olmaktan şikayet etmektedir. Başvurucunun iptal kararlarının uygulanmamasına bağladığı sonuç budur. Mesleki ilerleme de sicil notlarının referans olarak alınabileceği 657 sayılı Kanun uyarınca açık ise de mesleki ilerleme ve özlük haklarındaki iyileşme için idarenin farklı edimlerde bulunması, atama veya yükseltmeye yönelik yeni işlemler tesis etmesi gerektiği açıktır. Diğer bir deyişle başvurucunun iptal kararının uygulanmaması nedeniyle ulaşamadığını/elde edemediğini ileri sürdüğü hususlar, sicil notunun yeniden daha yüksek olarak belirlenmesinin doğrudan bir sonucu değildir. Bu anlamda iptal kararının uygulanmasının doğrudan bir sonucunun elde edilmesinden değil iptal hükmünün olası/ikincil sonuçlarının elde edilememesinden kaynaklı bir zarardan şikayet edilmektedir. Yukarıda örnek kararlar da sunularak aktarıldığı üzere idarenin hukuka aykırı işlemleri ve/veya uygulanmayan/uygulanamayan yargı kararları nedeniyle uğranılan zararların tam yargı davası yolu ile elde edilmesi mümkündür. Başvurucu iptal kararının uygulanmamasının bir sonucu olarak gösterdiği ve kararın icrası hakkının ihlali iddiası ile ilintilendirdiği zararlar için 2577 sayılı Kanun'un 2. veya 28. maddesinde yer alan hak arama yollarından birine başvurarak dava açtığı yönünde bir bilgi/belge sunmamıştır. Diğer bir deyişle başvurucu; kararın icrası hakkı yönünden, uğranılan zararların giderimi adına etkin bir yol sunan tazminat davası imkanım kullanmamıştır. Sonuç olarak başvurucu, ihlal iddiasına konu ettiği hususları ileri sürebileceği olağan kanun yolunu tüketmeksizin bireysel başvuruda bulunmuştur."

Mahkeme kararı için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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