Bakan Gül'den FETÖ'nün adalet yapılanması hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Değil ByLock dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu.

Bu çalışmalar hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi ve bu konuda devamının da geleceği uzun titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır."