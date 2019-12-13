Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları
|13 Aralık 2019 11:37
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Sağlık Bakanlığınca, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret edildi.
Lodos rüzgarı nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir."
Baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtileri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirler de şöyle sıralandı:
"Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı.Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı.Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı. Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı."
Konuya ilişkin detaylı bilgiye, "https://sagligim.gov.tr/karbonmonoksit.html" adresinden ulaşılabilecek.
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