Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.
|13 Aralık 2019 11:42
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla D.A, A.Y, R.D. ve Y.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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