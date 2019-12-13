Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor		 
Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama		 
Kredi kartlarında puan olanlara dikkat, son günler...		 
Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek		 
AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz		 
Fili ateşle savuşturan asker Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi resmen kuruldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisini resmen kurdu. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.
 13 Aralık 2019 12:01
Yazdır
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi resmen kuruldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisini resmen kurdu. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı. Partisinin kuruluş ilkelerini açıklayan Davutoğlu ''bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." dedi.

Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz" dedi.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

İlk adımını samimiyetle attığımız bu adımımız hayırlı olsun diyerek Gelecek Partisi'nin adını duyurdu. Yaratılmaya çalışılan bütün korku iklimine rağmen milletimizin karşındayız. Üç nesil olarak çok sancılar çekti.

Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz

Nefrete değil sevgiye ortak bir gelecek inşa etmeye geldi. Yeni şeyleri ancak yarına umutları olanlar söyleyebilirler. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz.

Demokrasimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız

Siyasetimizin temel felsefesi geleneklere bağlı özgürlükçülüktür. Demokrasimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir.

Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir
Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürürken, geleneksel değerlerin yeniden keşfedildiği kritik bir tarihi eşikte kapsayıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap vermek için yola çıkıyoruz. Geleneğe saygılı, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik konusunda modern ve çağdaş küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir.

Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz

Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür. Basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye'nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlarına karşı toplumun her kesimini kapsayan siyasi anlayışın sözcüsüyüz.

Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz
Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruyacağız

Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruma ve geliştirmek haklarını temel insan hakları olarak görüyor ve desteklenmesini savunuyoruz. Ana dilin öğretilmesi toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir.

Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır

Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri kimse imtihan sathına sokmamalıdır. Devlet, bütün dini, mezhebi anlayışlara aynı mesafede olmalıdır. Temel ilkemiz, özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır.

Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçeceğiz

Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar manzumesi oluşturulacaktır. Dini hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı konum edinmesine asla müsaade edilmeyecektir. Paralel yapılanmalara yönelinmesi engellenecektir. Özgürlüğü garanti edilmemiş insanın kendi onurunu yaşaması mümkün değildi.

Eğitimde dayatılmış ideolojiyi reddediyoruz

Sağlık ve eğitim konularını doğumdan ölüme kadar temel insan hakları bağlamında ele alıyoruz. Sağlığı ulusal ölçekli gelecek projeksiyonumuzda ele alıyoruz. Eğitimi de formal bir formasyon olarak görmüyoruz. Resmi veya dayatılmış bir ideolojiyi reddediyoruz. İnsan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz. Tek tipçi değil demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Tahkir dili aramızda barınamaz

Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan aşağılama, nefret dili aramızda barınamaz. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Gördüğümüz gibi olup olduğumuz gibi görüneceğiz. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem kamu denetimine açık olmalıdır.

Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz
Bu yasalar acil çıkarılmalı

Kamu görevi yürütenlerin aile mensupları ne özel ayrıcalığa sahip olmalıdır ne de yıpratıcı eleştiriye muhatap olmalıdır. Siyasi ahlak, şeffaflık, siyasetin finansmanı, imar rantlarının vergilendirmeleri yasaları acilen çıkarılmalıdır.

Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır

Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için...

Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır. Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebililirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz.

Her türlü kayırmacılığa yol açan mülakatı kaldıracağız

Sivil toplum kurulus,ları her yönüyle s,effaf olmalı, kayıt dıs,ı ekonomi tümüyle tasfiye edilerek finansal kaynak akıs,larına tam anlamıyla s,effaflık getirilmeli, hukuki süreçlerdeki görevlendirmeler tam bir s,effaflık içinde yapılmalı, devlet kurumlarında hiyerars,ik s,effaflıgı yok eden paralel yapılara asla izin verilmemelidir. Her türlü kayırmacılığa yol açan mülakatı kaldıracağız.

Eşi ve çocukları kendisini yalnız bırakmadı

Davutoğlu'nun eşi ve çocukları kendisini yalnız bırakmadı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması
13 Aralık 2019 12:47		 AK Parti'li Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki
13 Aralık 2019 12:40
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
13 Aralık 2019 12:04		 İletişim Başkanlığı PYD/YPG'nin gerçek yüzününü anlatan film hazırladı
13 Aralık 2019 11:37
Bakan Gül'den FETÖ'nün adalet yapılanması hakkında açıklama
13 Aralık 2019 11:35		 Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek
13 Aralık 2019 10:57
Adalet Bakanı: Senatonun kararı milletimiz açısından yok hükmündedir
13 Aralık 2019 10:39		 Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim
13 Aralık 2019 10:02
Suriyeliler için adres tespiti ve veri güncelleme çalışması yapılıyor
13 Aralık 2019 09:51		 Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil maddeleri oylaması ertelendi
13 Aralık 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Eşini tuzağa düşürüp öldürmüştü...Tahrik ve iyi hal indirimi yapıldı13:06 - Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor12:58 - İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kg uyuşturucu ele geçirildi12:53 - Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu12:51 - MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor12:47 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Mehmet Ağar'ın da yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı12:40 - AK Parti'li Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki12:37 - Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor
12:32 - 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar12:14 - Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama12:07 - Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak12:06 - 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!12:01 - Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi resmen kuruldu11:42 - Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis Koleji soruları operasyonunda 64 FETÖ gözaltısı
Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek
Kadın doktorda 'ByLock' çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben hep doğruları söylerim 1
Kıdem tazminatı 1
ali ihsan yavuz 1
alican 1
bor çamaşır deterjanı 4
yaban mersini 3
teste tabi tutmak 2
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
terörist devlet 2
bilgisaran 1
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam