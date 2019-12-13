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'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

Ağrı, Çanakkale, Rize ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde daha bu atölyelerden açılacak- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Milli Teknoloji Hamlesi'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz"
 13 Aralık 2019 12:06
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'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

Ağrı, Çanakkale, Rize ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde daha "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin kurulması kararlaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor.

12 ilde başlatılan ve 1920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçilirken, Ağrı'dan Çanakkale'ye, Rize'den Antalya'ya 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alındı.

- "Amacımız teknoloji uzmanı havuzumuzu büyütmek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, göreve geldikleri ilk günden beri önemle üzerinde durdukları konuların başında teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesinin geldiğini bildirdi.

Bu konunun Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin de en önemli başlıklarından birini oluşturduğunu belirten Varank, "Amacımız, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirecek araştırmacı, yazılımcı, teknoloji uzmanı havuzumuzu hızlı bir şekilde büyütmek. Bu doğrultuda başlattığımız projelerden birisi de Deneyap Türkiye. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza tevdi ettiği 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması görevi doğrultusunda, bu projeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

- "2 bin üstün yetenekli öğrencimiz eğitime başladı"

Deneyap Türkiye olarak adlandırılan uygulamayla ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere, 3 yıllık kapsamlı bir teknoloji eğitimi sundukları bilgisini veren Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektronik programlamadan robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya çeşitli teknoloji başlıklarında atölye eğitimleri ve proje çalışmalarıyla geleceğin teknoloji geliştiren neslini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Deneyap Türkiye kapsamında, bu yıl içinde 12 ilimizde eğitimleri başlatmış bulunuyoruz. 80 bin öğrencimizin başvurduğu ilk etapta, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde titiz bir değerlendirmeyle yaklaşık 2 bin üstün yetenekli öğrencimiz eğitim almaya başladı."

- 100 bin başvuru beklentisi

Varank, projenin ikinci etabına geçtiklerine dikkati çekerek, 18 ilde daha "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni devreye aldıklarını ve bu illerde de iki aşamalı bir seçme sürecinin olacağını bildirdi.

İlk olarak 9 Şubat'ta Atatürk Üniversitesi ile iş birliğinde bir seçme sınavı yapacaklarına işaret eden Varank, "Bu sınava 100 bine yakın öğrencimizin başvurmasını bekliyoruz. Başarılı olan öğrencilerimiz mart ayında ikinci aşama olan uygulama sınavına katılacak. Nihayetinde yaklaşık 3 bin öğrencimiz 3 yıllık bir eğitim programına başlayacak." bilgisini verdi.

- 5 yılda 50 bin öğrenci hedefi

Varank, Deneyap Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan önemli proje olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencimizi bu nitelikli teknoloji eğitiminden yararlandırmayı hedefliyoruz. Deneyap eğitimlerinden sonra da gelişimlerini izleyip desteklemeye devam edeceğiz. Bu 50 bin gencimizin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek bir etki gücüne sahip olacağına inanıyoruz."

- Gençlere davet

Bakan Varank, sosyal medya hesabından da Deneyap Türkiye'nin yeni aşamasına ilişkin gençlere çağrıda bulunarak, "50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, yeni Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılmak için son başvuru tarihinin 6 Ocak, sınav tarihinin ise 9 Şubat 2020 olduğunu duyurdu.

- Atölyelerin sayısı 30'a çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce 12 ilde kurulan teknoloji atölyelerinin sayısını 30'a çıkarıyor.

- Yaklaşık 2 bin 900 öğrenci nisanda eğitime başlayacak

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat'ta kurulacak.

100 binden fazla başvuru olacağı tahmin edilen Deneyap için iki aşamalı sınav yapılacak. Şubat ayında yazılı sınavı geçen öğrenciler, martta uygulamalı sınavda ter dökecek. 18 şehirde yaklaşık 2 bin 900 öğrenci nisan ayında eğitime başlayacak. Her bir şehirde toplam 160 öğrenci eğitim alacak. Bunların yaklaşık 100'ünün ortaokul, 60'ının lise öğrencisi olması öngörülüyor.

- Robotik ve kodlama eğitimi devam ediyor

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap'ta Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da eğitimlere başlanmıştı.

Bu 12 ilde yapılan yazılı seçme sınavına 80 bin öğrenci başvurmuş, bunlardan başarılı olan yaklaşık 5 bin 500 öğrenci uygulama sınavına katılmıştı. İki sınavlı seçme süreci sonunda 1920 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştı. 12 Deneyap Teknoloji Atölyesinde 10 haftalık Tasarım ve Üretim dersi tamamlandı, 12 haftalık Robotik ve Kodlama eğitimi ise devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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