Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları hafta sonu yapılacak
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak.
|13 Aralık 2019 12:07
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.
Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.
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