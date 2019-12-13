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Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama

Satışının ardından üretimini 2 hafta durduran TEMSA'dan resmi açıklama geldi. Şirket açıklamasında, "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.
 13 Aralık 2019 12:14
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Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama

Satışının ardından üretimini 2 hafta durduran TEMSA'dan resmi açıklama geldi. Şirket açıklamasında, "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi TEMSA'nın önce True Value Capital Partner's fonuna satılması, ardından da üretime ara vermesi tartışmalara neden olmuştu. Bugün ise TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş'den resmi açıklama geldi.

YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNULDU

TEMSA tarafından yapılan açıklamada 2020 yılında ödeme vadesi gelecek krediler için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu hatırlatıldı ve şu açıklama yapıldı:

TEMSA'nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Sabancı Ailesi'nden True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredilmiş ve devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte Şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur.


FAALİYETLER MECBUREN DURDURULDU

Faaliyetlerine devam etme arzusu içinde olduklarını söyleyen TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş, yaptığı açıklamada," Önemle altı çizilmelidir ki; yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden şirketimiz TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş., tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır.

"BANKALARIN ANLAYIŞLA KARŞILAMASINI BEKLİYORUZ"

Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle Ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz. " ifadeleri kullanıldı.
Sözcü
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