Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor
|13 Aralık 2019 12:37
|Yazdır
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Sayısal Loto'nun 1278'inci çekilişi yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye '7-12-19-24-25 ve 32' numaralarına isabet etti. Büyük ikramiyenin, Diyarbakır'da oynanan kupona çıktığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişle belirlenen şanslı rakamları tutturarak 1 milyon 173 bin 680 TL kazanan talihli, henüz ortaya çıkmazken, kentte heyecan yaşandı. Talihlinin kuponu, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin Dağkapı semtindeki Coşkun Kenan Doğruiş'in işlettiği bayide oynadığı belirlendi.
'BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR'
Bayiyi işleten Coşkun Kenan Doğruiş, 1 milyon 173 bin liralık ikramiyeyi kazanan talihliyi tanımadığını belirterek, "Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi bizde çıktı. 1 milyon 173 bin lira. Talihliyi tanımıyoruz. Hayırlı olsun kendilerine. Ortaya çıkarsa bizi de görürse iyi olur. Gerçi öyle bir beklentimiz yok ama yine de ona hayırlı olsun. Daha önce de 7'nci ayda da yine şans topundan 414 bin lira vermiştik. Büfemiz şanslı bir bayi. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Şu an işler çok şükür fena değil, sezon sonuna doğru daha iyi olur" dedi.
Bayiden bilet alan Ayşenur Menteşe ise "1 milyon bana çıkarsa yurtdışına giderim. Tatile giderim, araba alırım" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
13 Aralık 2019 12:32
|Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti
12 Aralık 2019 22:32
|TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı
12 Aralık 2019 22:26
|Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
12 Aralık 2019 22:06
|Havalimanında hasta kapma oyunu
12 Aralık 2019 21:30
|Ücretsiz otoyol müjdesi
12 Aralık 2019 21:24
|Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü
12 Aralık 2019 20:32
|120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme
12 Aralık 2019 18:45
|İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi
12 Aralık 2019 18:43
|İzmit Belediyesi'nden memura yüzde 28 zam
12 Aralık 2019 18:00