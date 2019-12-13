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Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor

Sayısal Loto'da 1 milyon 173 bin 680 TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Diyarbakır'da oynandığı belirlendi. Henüz ortaya çıkmayan talihli, kentte merak konusu oldu
 13 Aralık 2019 12:37
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Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Sayısal Loto'nun 1278'inci çekilişi yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye '7-12-19-24-25 ve 32' numaralarına isabet etti. Büyük ikramiyenin, Diyarbakır'da oynanan kupona çıktığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişle belirlenen şanslı rakamları tutturarak 1 milyon 173 bin 680 TL kazanan talihli, henüz ortaya çıkmazken, kentte heyecan yaşandı. Talihlinin kuponu, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin Dağkapı semtindeki Coşkun Kenan Doğruiş'in işlettiği bayide oynadığı belirlendi.

'BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR'

Bayiyi işleten Coşkun Kenan Doğruiş, 1 milyon 173 bin liralık ikramiyeyi kazanan talihliyi tanımadığını belirterek, "Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi bizde çıktı. 1 milyon 173 bin lira. Talihliyi tanımıyoruz. Hayırlı olsun kendilerine. Ortaya çıkarsa bizi de görürse iyi olur. Gerçi öyle bir beklentimiz yok ama yine de ona hayırlı olsun. Daha önce de 7'nci ayda da yine şans topundan 414 bin lira vermiştik. Büfemiz şanslı bir bayi. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Şu an işler çok şükür fena değil, sezon sonuna doğru daha iyi olur" dedi.

Bayiden bilet alan Ayşenur Menteşe ise "1 milyon bana çıkarsa yurtdışına giderim. Tatile giderim, araba alırım" ifadelerini kullandı.
DHA
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