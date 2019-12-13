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MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor

Vatandaşlar tarafından internet üzerinden MİT'e yapılan ihbarlarla başta FETÖ ile PDY/PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede önemli başarı sağlandığı belirtildi
 13 Aralık 2019 12:51
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MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor

Vatandaşlar tarafından internet üzerinden MİT'e yapılan ihbarlarla başta FETÖ ve PDY/PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede önemli başarı sağlandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların MİT'e yaptığı ihbarlar, devlet güvenliğine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Çoğunluğunu FETÖ ve PKK/YPG ile ilgili olanlar oluştursa da yapılan ihbarlar, silah, insan ve uyuşturucu kaçakçılığından kara para aklama ve espiyonaja (casusluk) kadar geniş bir yelpazeye kadar yayılıyor.

MİT'in resmi internet sitesi "MİTWEB"de "Nasıl yardım edebilirsin" bölümüne gönderilen ihbarlar titizlikle değerlendirilerek tasnif ediliyor, ihtiyaç duyulduğunda ilgili kamu kurumlarıyla koordine ediliyor.

Bu kapsamda operasyona dönüştürülen ihbarlardan birçok kripto FETÖ yapılanmasının deşifre edildiği vurgulanırken son birkaç yılda ihbarlar sayesinde yüzlerce terör örgütü üyesi, kaçakçı, sahte MİT mensubu ile dolandırıcı da yakalandı.

Tonlarca uyuşturucunun ele geçirildiği ihbarlar sayesinde birçok terör eylemi önlendi.

- Yabancılar da ihbarda bulunuyor

MİT'e sadece yurt içindeki vatandaşlardan değil, yurt dışından da ihbarlar geliyor.

MİT'in internet sitesi üzerinden İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça ihbar yapmak mümkün. Yabancı dilde en çok İngilizce ihbar gönderildiği belirtilirken onu Arapça takip ediyor.

Yabancı dillerde gelen ihbarların içeriğinin çoğunlukla uluslararası terörizm ve kaçakçılıkla ilgili olduğu, son zamanlarda terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/YPG hakkında iletilen ihbar sayısında da önemli artış yaşandığı öğrenildi.

- Kişisel güvenliğe özel önem veriliyor

MİT, devlet güvenliğine katkı sağlayan Türk ve yabancı vatandaşların kişisel güvenliğine de özel önem veriyor.

"MİTWEB" yolu ile gönderilen ileti sahiplerinin paylaştığı kişisel bilgiler, hiçbir şart altında üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmıyor.

Ayrıca, terörle mücadele kapsamında yapılan ihbarlarda para ödülünü hak eden vatandaşlara yasal mevzuatın uygulandığı bildirildi.

MİT'e asılsız ihbarlar da gönderiliyor.

Yetkililer, bu ihbarları alışkanlık haline getiren kişiler hakkında yasal takibat yapıldığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı
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