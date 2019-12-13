Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor		 
Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama		 
Kredi kartlarında puan olanlara dikkat, son günler...		 
Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek		 
AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz		 
Fili ateşle savuşturan asker Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesince, FETÖ'nün darbe girişiminde Çanakkale'deki eylemlerle ilgili davada yargılanan eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu'ya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezası bozuldu
 13 Aralık 2019 12:53
Yazdır
Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Çanakkale'deki eylemlere ilişkin davada yargılanan eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu'ya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezasını bozdu.

Gündoğdu, yargılandığı Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 20 Aralık 2017'de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Gündoğdu hakkındaki kararı bozan Daire, sanığın eyleminin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımı" oluşturduğuna hükmetti.

Dairenin kararında, örgütsel bağı kesin olarak ortaya konamayan sanığın, örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar olduğunun, suç işleme karar ve iradesine katıldığının ispat edilemediği aktarıldı.

Kararda, sanığın, suçun işlenişine icrai bir hareketle katılmadığının, bu doğrultuda astlarına bir emir vermediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı gibi stratejik öneme sahip birimin başında bulunan sanığın, "Anayasayı ihlal" suçunda neticeyi önleme yönünden hukuki yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekilen kararda, sanığın anayasal düzene yönelik tehlike ve tehditler ortaya çıktığında farklı saiklerle çekimser kalmasının göreviyle bağdaşmadığı vurgulandı.

- "Net tavır ortaya koymadı"

Sanığın, tehdidi ortadan kaldırmak için zamanında ve isabetli karar vermek, uygulamada oluşabilecek riskleri üstlenmek zorunluluğu karşısında, yaşanan somut olayda, komutan sorumluluğu çerçevesinde darbecilere karşı net tavır ortaya koymadığı, koyduğu tavrın da vaktinde kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.

Bu eylemlerin yanı sıra sanığın "valilik ve diğer güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaması" şeklindeki eylemlerinin kanuni tanımda öngörülen "cebir ve şiddet içeren icrai hareket" niteliğinde olmadığı ifade edilen kararda, Gündoğdu'nun fail olarak sorumlu tutulamayacağı, suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan hareketlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu belirtildi.

Dairenin kararında, sanığın eyleminin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımı" oluşturduğu gözetilmeden ceza verilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
12 Aralık 2019 17:47		 Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu
11 Aralık 2019 16:59
'Cesetsiz cinayet davası' ikinci kez Yargıtay'dan döndü
10 Aralık 2019 13:47		 Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi
09 Aralık 2019 16:54
Eşe yumruk atmak boşanma sebebi
08 Aralık 2019 10:37		 Yargıtay hırsızlara verilen cezayı az buldu
07 Aralık 2019 20:13
Yargıtay'dan emsal karar: Saklanan ayıplı üründe zaman aşımı olmaz
07 Aralık 2019 09:45		 Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davası kararını onadı
06 Aralık 2019 16:27
Yargıtay, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmayı ayrımcılık saydı
03 Aralık 2019 11:17		 Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
02 Aralık 2019 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Eşini tuzağa düşürüp öldürmüştü...Tahrik ve iyi hal indirimi yapıldı13:06 - Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor12:58 - İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kg uyuşturucu ele geçirildi12:53 - Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu12:51 - MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor12:47 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Mehmet Ağar'ın da yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı12:40 - AK Parti'li Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki12:37 - Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor
12:32 - 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar12:14 - Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama12:07 - Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak12:06 - 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!12:01 - Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi resmen kuruldu11:42 - Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis Koleji soruları operasyonunda 64 FETÖ gözaltısı
Albayrak: Kamu bankalarında faiz tek haneye düşecek
Kadın doktorda 'ByLock' çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavla 5
genel ağ 1
şifre 4
dokunarak konuşmak 5
teste tabi tutmak 2
yaban mersini 3
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
terörist devlet 2
özlemek 2
patlamış mısır 2
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam