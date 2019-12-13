Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması		 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak		 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı		 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı		 
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam		 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadın için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde çocuğu ve bebeğiyle kalan kadının "infazın ertelenmesi" talebinin reddedilmesinde aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, başvurucu kadına 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı
 13 Aralık 2019 13:19
Yazdır
Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadın için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde çocuğu ve bebeğiyle kalan hükümlü kadının, "infazın ertelenmesi" talebinin reddedilmesinde aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Diyarbakır Cezaevinde 2 yaşındaki çocuğu ve bir bebeği ile kalan, nitelikli hırsızlık suçundan hükümlü kadın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bebeğinin bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için infazın ertelenmesini talep etti.

İnfazın ertelenmesi istemini reddeden Başsavcılığın yazısında hükümlünün daha önce 0-6 yaş grubu çocuğunun bulunması nedeniyle tahliye edildiği, kesinleşen hapis cezaları yüzünden tekrar cezaevine gönderildiği, gebe olmasının ardından infazına ara verildiği hatırlatıldı. Başsavcılığın yazısında hakkında 21 yıl 65 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hükümlülerden sayılması gerektiği ifade edildi.

Başsavcılığın kararına yönelik itirazların reddedilmesi üzerine hükümlü kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, kadına 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Karardan

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesinde "gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ayı geçmemiş kadınların hapis cezalarının infazının erteleneceğine" yönelik hüküm bulunduğu hatırlatılan kararda, bu düzenlemenin kadını ve çocuğu korumaya ilişkin olduğu, çocuğun sağlıklı bir ortamda annesiyle buluşmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Başvurucunun çocuğu ve bebeğiyle cezaevinde birlikte kaldığı ifade edilen kararda, Başsavcılığın ceza miktarını ve daha önceki davranışları değerlendirerek hükümlünün tehlikeli hükümlülerden sayılması gerektiğini vurguladığına değinildi.

Kararda, nitelikli hırsızlıktan cezalandırılan başvurucunun neden tehlikeli hükümlü sayılması gerektiğinin gerekçesinin yeterince sunulmadığına işaret edildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Kamusal makamlar tarafından koğuşun mevcudu ile kurumun fiziki yapısının çocukların gelişimi ve yaşamı için uygun olmadığı kabul edilmesine rağmen infaz erteleme talebi reddedilen başvurucunun çocuğu ile birlikte çocuğun yaşına ve gereksinimlerine uygun, sağlıklı bir ortamda kalmasının sağlanmadığı görülmüştür.

Bunun yanında mahpusun cezasıyla ilişkilendirilen kararlarda aile hakkına saygı hakkı bağlamında çocuğun yüksek yararının hesaba katılmadığı, mahpusun ceza infaz kurumunda tutulması ile çocuğun yüksek menfaatleri arasında bir dengeleme yapılmadığı gibi ceza infaz kurumunun koşullarından çocuğun en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak uygun ortam sağlama ya da koşulları daha uygun bir kuruma nakil gibi tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'den, 13 adet sicil notu iptal edilen memur için önemli karar
13 Aralık 2019 11:26		 AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz
13 Aralık 2019 10:50
AYM'den sözleşmenin yenilenmemesi kararı: İstihbari bilgiler somut belgelerle desteklenmeli
12 Aralık 2019 13:25		 Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı
12 Aralık 2019 12:34
'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı
11 Aralık 2019 18:14		 AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
09 Aralık 2019 07:46
Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
06 Aralık 2019 06:05		 AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti
05 Aralık 2019 16:38
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
30 Kasım 2019 08:48		 AYM'den sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alınmasına dair önemli karar
29 Kasım 2019 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek
15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı15:04 - Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı14:56 - 'ABD Senatosunun kararı ciddiye alınacak bir karar değil'14:52 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi14:29 - Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci14:22 - 'Kebap ve Şalgam Festivali' yine iptal edildi14:18 - İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta nöbet tutuyor
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
detachment 1
özlemek 2
terörist devlet 2
ben hep doğruları söylerim 1
bilgisaran 3
makarna 4
nerelisin 1
asgari ücret tespit komisyonu 1
bir yanlışlık olmalı 1
yeni yıldan beklentiler 2
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam