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Adnan Oktar örgütü davasında 91 tahliye kararı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.
 13 Aralık 2019 13:23
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Adnan Oktar örgütü davasında 91 tahliye kararı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 163'ü tutuklu 175 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Dün itibarıyla tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlandığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan taleplere ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı Akan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu 95 sanığın tahliyesine ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesini istedi.

Sanıklar Ahmet Oktar Babuna, Ali Emre Bukağılı, Kartal İş ve Saim Erdem Ertüzün'ün de aralarında bulunduğu 57 sanığın "silahlı suç örgütü üyeliği" suçundan tahliyesine karar verilmesini isteyen savcı, bu sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Savcı Akan, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın üzerine atılı "şantaj", "örgüt kurma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ceza alt üst sınırları ile tutuklulukta geçen süre itibarıyla tahliyesine karar verilmesini isterken "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli istismarı" suçlarından tutukluluğunun devamını, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da tutuklanmasını talep etti.

Sanık Ulviye Didem Ürer'in de "şantaj", "örgüt kurma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ceza alt üst sınırları ile tutuklulukta geçen süre itibarıyla tahliyesini, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli istismarı" suçlarından tutukluluğunun devamını talep eden savcı, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasını istedi.

Savcı, sanık Tarkan Yavaş'ın "örgüt kurma" suçundan tahliyesini, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutukluğun devamını, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise tutuklanmasını talep etti.

Bir kısım tutuklu sanıkların üzerilerine atılı bazı suçlardan tahliyesini isteyen savcı, bu sanıkların çeşitli suçlardan ise tutuklanmasını istedi.

Savcının görüşünü açıklamasının ardından, tutuklu sanıklara söz verildi.

- "Bütün kardeşlerimin tahliyesini talep ediyorum"

Tutuklu sanık Adnan Oktar, "Allah getirdi, Allah tahliye edecek. Bütün kardeşlerimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer, öncelikle sağlık problemi olan sanıkların tahliyesini isterken "Sonra tertemiz ve iffetli bütün kadın arkadaşlarımın, sonra erkek arkadaşlarımın, hiçbir suç işlemediğine emin olduğum Adnan Bey'in en son ise kendimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Kendilerine kumpas kurulduğunu öne süren tutuklu sanık Bora Yıldız, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna da tüm arkadaşlarının tahliyesini istediklerini beyan ederken tutuklu sanık Merve Büyükbayrak ise "90 gündür bizi gördünüz, tanıdınız. Biz birbirini çok seven bir camiayız. Bizim bir suç örgütüyle alakamız yok. Biz Allah'tan korkuyoruz suç işlemeyiz. Başta Adnan Bey olmak üzere hepimizin tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıkların ardından söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı'nın da bulunduğu 91 sanığın, üzerilerine atılı suça ilişkin kanundaki azami tutukluluk süresi dolduğundan tahliyelerine karar vererek, haklarında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Heyet, bir kısım tutuklu sanıkların, haklarında soruşturma aşamasında tutuklama tedbiri uygulanmayan suçlar yönünden de tutuklanmalarına karar verdi.

Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki bazı delillere ilişkin çeşitli kurumlardan istenen raporların dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Duruşma 14 Ocak 2020'ye ertelendi.

Anadolu Ajansı
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