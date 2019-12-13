Egeli sanayicilerden asgari ücrete vergi muafiyeti talebi
|13 Aralık 2019 13:48
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, asgari ücrete vergi muafiyetinin yeniden gündeme getirilerek tartışılması ve uygulanması gerektiğini savundu.
Yazılı açıklama yapan Yorgancılar, küresel ve ulusal ekonomide zor geçen bir yılı tamamlarken toparlanmaya dair olumlu işaretlerin geliyor olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Sanayiciler olarak bu ortamda işsizlik oranlarında da iyileşme beklentisi içinde olduklarını ancak artan maliyetler nedeniyle yeni istihdamın önünde engellerin bulunduğunu iddia eden Yorgancılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Üretimin ve üretim yapan firmaların devamlılığı, mevcut istihdamın korunması ön planda tutulmalı, istihdamı teşvik edecek yeni mekanizmalar yaratılmalıdır. Çalışanlarımızın istenmeyecek yıkımlar yaşamaması ve toplumsal etkiler de değerlendirildiğinde, OECD ortalamasının altında kalan asgari ücretin ve çalışanımızın elinde kalan paranın mutlak suretle artırılması gerekiyor. Günümüz koşullarında asgari ücretin mutlaka ve mutlaka vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması tarafların nefes almasını sağlayacaktır. Belirlenecek asgari ücretin tüm bu detaylarla titizlikle değerlendirilmesini bekliyoruz."
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