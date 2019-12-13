Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması		 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak		 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı		 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı		 
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam		 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için '15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır' açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor
 13 Aralık 2019 13:52
Yazdır
İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi
13 Aralık 2019 14:52		 'Kebap ve Şalgam Festivali' yine iptal edildi
13 Aralık 2019 14:22
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam
13 Aralık 2019 14:04		 İzmir'de 800 okuldan sadece 2'sinde şırıngalı çikolata çıktı
13 Aralık 2019 13:33
Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor
13 Aralık 2019 12:37		 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
13 Aralık 2019 12:32
Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti
12 Aralık 2019 22:32		 TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı
12 Aralık 2019 22:26
Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
12 Aralık 2019 22:06		 Havalimanında hasta kapma oyunu
12 Aralık 2019 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek
15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı15:04 - Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı14:56 - 'ABD Senatosunun kararı ciddiye alınacak bir karar değil'14:52 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi14:29 - Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci14:22 - 'Kebap ve Şalgam Festivali' yine iptal edildi14:18 - İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
genel ağ 1
alican 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
dokunarak konuşmak 5
bir yanlışlık olmalı 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
tavla 5
bor çamaşır deterjanı 4
yeni yıldan beklentiler 2
süper bilgisayarlar 1
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam