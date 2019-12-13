İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için '15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır' açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor
|13 Aralık 2019 13:52
|Yazdır
Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.
Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi
13 Aralık 2019 14:52
|'Kebap ve Şalgam Festivali' yine iptal edildi
13 Aralık 2019 14:22
|İstanbul'da mezar fiyatlarına zam
13 Aralık 2019 14:04
|İzmir'de 800 okuldan sadece 2'sinde şırıngalı çikolata çıktı
13 Aralık 2019 13:33
|Bir şehir, 1 milyonluk talihlisini aranıyor
13 Aralık 2019 12:37
|17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
13 Aralık 2019 12:32
|Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti
12 Aralık 2019 22:32
|TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı
12 Aralık 2019 22:26
|Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
12 Aralık 2019 22:06
|Havalimanında hasta kapma oyunu
12 Aralık 2019 21:30