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HDP milletvekillerinin teröristlere yardımı bir kez daha belgelendi

İran'dan Türkiye'ye kaçan ve HDP İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalanan teröristin arkasındaki HDP desteği bir kez daha gözler önüne serildi. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in ilçe başkanını arayarak, terörist Aziz Oruç'u güvenli bir yere götürmesi talimatını verdiği ortaya çıktı
 13 Aralık 2019 13:55
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HDP milletvekillerinin teröristlere yardımı bir kez daha belgelendi

İran'dan Türkiye'ye kaçan ve HDP İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalanan teröristin arkasındaki HDP desteği bir kez daha gözler önüne serildi. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in ilçe başkanını arayarak, terörist Aziz Oruç'u güvenli bir yere götürmesi talimatını verdiği ortaya çıktı.

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin Kandil ile işbirliği, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün bir teröristin yakalandığının açıklanması ile tekrar gün yüzüne çıkmıştı. İran'dan bir teröristin Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu teröristin yerini tespit ederek takibe almıştı. Yapılan çalışma sonucu söz konusu terörist Ağrı yolu üzerinde kıskıvrak yakalanmış, teröristin yanında bulunan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik de gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlanması ile HDP'nin bölücü terör örgütüne verdiği destek bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP ilçe başkanına teröristi güvenli yere götüme talimatını HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in verdiği bizzat yakalananların ifadelerine yansıdı. Teröristi güvenli yere götürmeye çalışırken yakalanan aracın sürücüsü Muhammed İkram Müftüoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

"11.12.2019 günü gece saat 02.00 sıralarında kızım Dijle beni arayarak, 'Aziz isminde bir gazeteci arkadaşım var' dedi. İran'dan Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığını, yardımcı olmam gerektiğini söyledi. Ben de kendime ait araçla Aziz isimli şahsı beklediği yerden aldım. Doğubayazıt istikametine ilerledim, ilerlediğim esnada Abdullah isimli HDP ilçe başkanı beni aradı, kendisini de bulunduğu yerden almamı söyledi. Abdullah isimli şahsı bulunduğu yerden aldık. Abdullah isimli şahıs kendisini HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in arayarak Aziz isimli şahsa yardımcı olmasını söylediğini, bu yüzden geldiğini söyledi. HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik isimli şahıs bana kendisini oraya Dilan Dirayet Taşdemir isimli vekilin yardımcı olması için gönderdiğini söyledi."

HDP İlçe Başkanı talimatı milletvekilinden aldığını doğruladı

HDP İlçe Başkanı Abdullah Ekelik de güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Aziz Oruç isimli teröristin aranma kaydı olduğu yönünde bilgisinin olmadığını söyleyerek, HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir tarafından arandığını, teröriste yardımı etmesini istediğini kaydetti. Ekelik ifadesinde, "Ben bu şahsın terör örgütü mensubu veya terör örgütü mensubu ya da terör örgütüne müzahir bir şahıs olduğunu bilmiyordum. Bu şahsın Dilan Direyet Taşdemir tarafından gazeteci olduğu yönünde bilgi verildiğinden dolayı şahısla irtibat kurdum. Bu şahsın terör örgütü üyeliğinden aranması olduğunu bilseydim irtibat kurmazdım. Şahsa yardımcı olmazdım. Bu şahsa yardımcı olmamdaki sebep Milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir'in ricası üzerine yardımda bulundum. Ancak şahsın terör örgütü üyesi olduğunu bilseydim göz göre göre yardımda bulunmazdım" dedi.

Bu nasıl gazeteci?

Söz konusu teröristin başarılı bir operasyonla yakalanmasının ardından ise sosyal medyada şahsın terörist olmadığı, gazeteci olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldı. Yakalanan Aziz Oruç'un 2009-2013 yılları arasında Denizli Pamukkale Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2017 yılı Eylül ayında Şanlıurfa Akçakale üzerinden Suriye'ye geçerek terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 4 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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