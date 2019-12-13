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Öğrenciler serada yetiştiriyor, okulun mutfağında tüketiliyor

Proje koordinatörü Mehmet Gökel: Hayatta kendi ayakları üzerine durabilmeleri, yurt dışından ithalat yapmadan, kendi parasının değerini de koruyarak üretmeyi, yetiştirmeyi, para kazanmayı, ev geçindirmeyi öğrenmeleri için en basitinden başladık
 13 Aralık 2019 13:58
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Öğrenciler serada yetiştiriyor, okulun mutfağında tüketiliyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yatılı bölge okulunun öğrencilerince serada yetiştirilen sebzeler, okullarının yanı sıra ilçedeki bazı pansiyonların da ihtiyacını karşılıyor.

İlçe merkezindeki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 2012 yılında başlatılan "Kendin Üret, Kendin Tüket Projesi" kapsamında okul bahçesindeki alanda sera oluşturuldu.

Öğrenciler tarafından yaklaşık 200 metrekarelik serada 7 yıldır üretilen domates, marul, salatalık, ıspanak, tere, roka, maydanoz ve yeşil soğan gibi sebzeler, öncelikle okulun mutfağında değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası ürünler ise ilçedeki diğer pansiyonlara gönderiliyor.

Okul müdürü İdris Makineci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile yerli üretim ve tarım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ısrarla vurguladığı gibi yerli ve milli üretimi teşvik etmek, toprak ve tarım konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle okul bahçesinde serada tarım yaptıklarını anlatan Makineci, "Son olarak eylül ayında marul diktik. Tüketime ve servise hazır hale geldiler. Projede tamamen öğrencilerimiz çalıştı." dedi.

Proje koordinatörü ve okulun fen bilgisi öğretmeni Mehmet Gökel de öğrencilerin üretmeyi öğrenmesini hedefledikleri için projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Eğitimin amacının çocukları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Gökel, "Ülkemizde milyonlarca öğrenci var. Bu çocuklarının hepsinin hakim, savcı, doktor olma şansı yok. Bu yüzden en azından hayatta kendi ayakları üzerine durabilmeleri, yurt dışından ithalat yapmadan, kendi parasının değerini de koruyarak üretmeyi, yetiştirmeyi, para kazanmayı, ev geçindirmeyi öğrenmeleri için en basitinden başladık." diye konuştu.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Elif Karakuş ise ileride kimseye muhtaç olmamak için sebze yetiştirmeyi öğrenmeye karar verdiğini dile getirerek, "Okul serasındaki sebze yetiştirme etkinliklerine aralıksız devam ediyoruz. Büyüdüğümüzde kimseye muhtaç olmadan kendi işimizi kendimiz yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Özcan Başkaya ise projeye başladıkları günden itibaren daha sağlıklı besinler tükettiklerini, başkalarının da tüketmesine katkı sağladıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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