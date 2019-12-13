İstanbul'da mezar fiyatlarına zam		 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine zam yapıldı.

Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1. bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi.

Azınlıkların defnedildiği mezarlık fiyatları

Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi.

Azınlıkların defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye, cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi.

Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakası'ndaki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu.

Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3. bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.