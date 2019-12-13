Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması		 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak		 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı		 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı		 
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam		 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eczacıları Birliğinden 'aşı reddine karşı önlem' çağrısı

Türk Eczacıları Birliği: Türkiye'de kızamığa dair elde edilen başarı, büyük bir halk sağlığı başarısı iken 2016'da sadece 9 olan kızamık vakası, 2017'de 84'e, 2018'de ise 716'ya ulaşmıştır. Son üç yılda gerçekleşen bu artışın, aşı karşıtlığının yaygınlaşması ile paralel olduğunu söylemek zor olmasa gerek
 13 Aralık 2019 14:07
Yazdır
Türk Eczacıları Birliğinden 'aşı reddine karşı önlem' çağrısı

Türk Eczacıları Birliği, aşı reddi yapan aile sayısının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek "Bu tablo infial yaratmaktadır ve artık bu durum görmezden gelinemez. Bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır." çağrısı yaptı.

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşı, sağlık alanındaki en önemli buluşlardan birisi olarak nitelendirildi. İlaçların bireyi tedavi ederken, aşıların popülasyonu koruduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Bilimsel aklı karşısına alan aşı karşıtı kampanyalar, üretilen komplo teorileri; başta çocuklar olmak üzere, tüm toplumun sağlığını tehdit edecek boyuta gelmiş durumda. Yapılan araştırmalar, tüm temel aşıları olmuş çocukların oranının son 10 yılda yüzde 77'den yüzde 67'ye düştüğünü göstermektedir."

Açıklamada, kızamığın aşı ile önlenebilen bir hastalık olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kızamığa dair elde edilen başarı, büyük bir halk sağlığı başarısı iken 2016'da sadece 9 olan kızamık vakası, 2017'de 84'e, 2018'de ise 716'ya ulaşmıştır. Son üç yılda gerçekleşen bu artışın, aşı karşıtlığının yaygınlaşması ile paralel olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda yer alan verilere göre; ailelerin refah düzeyi arttıkça çocuklarının aşılanma oranı artıyor. Refah düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını aşılatma oranı yüzde 64 iken, refah düzeyi en yüksek olan ailelerde bu oran yüzde 82'ye kadar çıkıyor."

Aşı yolu ile bağışıklamanın, hastalıkların önlenmesi ve ölüm oranlarının düşürülmesi açısından çok değerli bir uygulama olduğu, aşı reddinde bulunan bireylerin, sadece kendilerini değil, toplum sağlığını ve toplumun geleceğini de tehdit ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özellikle altını çizerek belirtmek gerekir ki yaşama hakkına zarar veren aşı reddi, ancak ve ancak bilimsel bilgilere dayanarak tarafsız platformlarda tartışılmalıdır. Aşı reddi kavramı ortaya atıldığı günden bugünkü vahim tablo ortaya çıkana kadarki süreçte kamuoyunu bu konuda sürekli bilgilendirdik ve sağlık meslek örgütleri olarak bu konudaki otorite olan Sağlık Bakanlığını göreve davet ettik. Nitekim 2011 yılında aşı reddi yapan aile sayısı 183 iken 2018 itibarıyla 23 bin dolaylarına ulaşmıştır. Bu tablo, infial yaratmaktadır ve artık bu durum görmezden gelinemez. Bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır."

Toplum sağlığını tehdit eden her türlü girişime karşı yaptırımların uygulanması istenirken, "Ülkemiz için ülkemizin geleceği için halk sağlığı için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkilileri göreve davet ederken; medyamızı da bu konuyla ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
13 Aralık 2019 15:18		 Egeli sanayicilerden asgari ücrete vergi muafiyeti talebi
13 Aralık 2019 13:48
Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor
13 Aralık 2019 13:06		 'Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı'
12 Aralık 2019 22:50
TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor
12 Aralık 2019 20:02		 ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi
12 Aralık 2019 18:38
'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'
12 Aralık 2019 15:00		 Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor
12 Aralık 2019 13:06
Eğitim Bir-Sen'in, 6. uluslararası kısa film yarışması başladı
12 Aralık 2019 12:05		 Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı
12 Aralık 2019 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek
15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı15:04 - Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı14:56 - 'ABD Senatosunun kararı ciddiye alınacak bir karar değil'14:52 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi14:29 - Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci14:22 - 'Kebap ve Şalgam Festivali' yine iptal edildi14:18 - İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta tutuyor
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavla 5
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
makarna 4
özlemek 2
teste tabi tutmak 2
bilgisaran 3
terörist devlet 2
yeni yıldan beklentiler 2
2019 a bırakılacak son mesaj 2
SON İLANLAR
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam