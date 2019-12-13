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Aile dostuna güvendi, 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı

Elazığ'da asgari ücretle çalışan Özkan Yıldırım, İzmir'de yakın bir aile dostunun şirketi kendi üzerinde göstermesiyle nedeniyle 400 bin TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı
 13 Aralık 2019 14:15
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Aile dostuna güvendi, 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı

2 çocuk babası 35 yaşındaki Özkan Yıldırım, 2006 yılında askerden döndükten sonra bir aile dostunun yanında çalışmaya başladı. Arkadaşıyla birlikte benzin istasyonunda çalışan Yıldırım, aile dostunun "Şirketi üzerinize yapalım, burada başka güveneceğimiz kişi yok" demesinin ardından imza atarak şirketi bir başkasıyla birlikte üzerine aldı. Çalıştığı şirkette uzun süre maaş alamayan Yıldırım, memleketi Elazığ'a döndü. Elazığ'da bir petrol istasyonunda pompacılık yapmaya başlayan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda eczaneye giderek ilaç almak isteyince asgari ücret olan maaşına haciz geldiğini öğrenerek şok oldu. Durumu öğrenmek için bankaya müracaat eden Yıldırım, maaş hesabında vergi borcu ile haciz olduğunu görünce soluğu vergi dairesinde aldı. Vergi dairesinde borçları çıkartan Yıldırım, aile dostunun bir başkasıyla birlikte kendisini ortak gösterdiği şirketin 400 bin TL'lik vergi borcu bulunduğunu ve bunun yarısının üzerine kaldığını öğrendi. 2 bin TL maaşla çalışan Yıldırım, aile dostlarına durumu aktardığını ancak bir çözüm bulmadığını ileri sürdü.


2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvendi 400 bin TL borçla karşı karışa kaldı

2006 yılında askerden geldiğini, 1 ay sonra da İzmir'de yakın bir aile dostunun benzin istasyonunda çalışmaya gittiğini ifade eden Özkan Yıldırım, "Bize dediler gel bir şirket var, şirketi sizin üzerinize yapalım, sağlam ve güvenilir adam yok. Biz de aile dostumuz diye kendisini kırmadık. Şirketi devir yaptık üzerimize, çalışmaya başladık. Kendisinden hiçbir maddi manevi destek beklemeden bir sözü ile her şeyi yaptık. Üzerimde olan şirketin vergi borçları çıktı, vergi borçları da benim için çok ağır. Borç olmuş 400 bin TL, 2 bin TL maaşla ben bunu nasıl ödeyeyim. Karşı tarafa söyledim, karşı taraf da 'Benim param yok, ödeyemem' diyor. Kendisinin parasının olduğunu çok iyi biliyorum, çocukları özel okullarda okuyor ama biz burada perişanız. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" dedi.

400 bin TL vergi borcu çıktı

Vergi dairesinden evrakları çıkarttırdığını aktaran Yıldırım, "Toplam borç 400 bin TL, 200 bin TL'si benim, 200 bin TL'si de diğer arkadaşımın. Ben hayatım boyunca 200 bin TL'yi bir arada görmedim. Benzinlikte akaryakıt görevlisiydim. Bankadan hesaplarıma el konulduğunu anladım. Kartımda limit olmasına rağmen alışveriş yapamadım. Bankaya gittim, banka bana hesabıma Kuşadası Vergi Dairesinden haciz konulduğunu ve maaşımdan kesildiğini söyledi. Çok mağdurum. Adamın yanına iki defa gittim. Adam borcu inkar etmiyor ama parasının olmadığını söylüyor, fakat parası var" diyerek yaşadığı durumu aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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